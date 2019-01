Rund 12.000 Tiroler können sich das Heizen nicht leisten

Innsbruck – Sie nennen es „Armutsverfestigungsgesetz“ und meinen damit das von Türkis-Blau vorgelegte Sozialhilfe-Grundsatzgesetz, welches die Mindestsicherung in Österreich vereinheitlichen und gleichzeitig verschärfen soll. Gestern kam zu diesem Thema, wie schon die Wochen zuvor, pünktlich um 18 Uhr die so genannte „Donnerstagsdemo“ vor der Annasäule in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße zusammen. Österreichweit will man damit gegen den „Sozialabbau und die zunehmende Spaltung der Gesellschaft“ durch die Bundesregierung öffentlichkeitswirksam Haltung zeigen.

Einer von vielen Parametern, die aufzeigen können, wie es um die Armut in einer Gesellschaft bestellt ist, ist die Höhe der Anträge auf Heizkostenzuschuss. Tirol gewährt seit dem Jahr 2017 anstatt 200 nun 225 Euro pro Haushalt, 2018 wurde der Bezieherkreis ausgeweitet. Der Zuschuss ist an strikte Einkommensgrenzen gebunden. Für Alleinstehende liegt diese bei 890 € netto/Monat, für eine vierköpfige Familie bei 1580 €.

Nun liegen die Antragszahlen für 2018 von Seiten der Sozialabteilung des Landes vor. Mit Stand vom 17. Jänner 2019 wurden 6142 Anträge bearbeitet, bewilligt und zur Auszahlung angewiesen. 3250 Anträge sind erfasst, aber noch nicht bearbeitet worden. Und rund 2500 Ansuchen harren noch einer Erfassung und Bearbeitung. In Summe langten also in der verlängerten Einreichfrist von Juli bis Dezember 2018 11.892 Anträge auf Heizkostenzuschuss beim Land ein. Genauere Zahlen kann die Abteilung erst nach Abschluss der Bearbeitung liefern, man geht jedoch davon aus, dass sich die Zahl der bewilligten Anträge ungefähr auf dem Level vom Vorjahr einpendeln könnte.

Im Sozialausschuss des Landtages wurde nun ein Antrag der Liste Fritz auf neuerliche Anhebung des Zuschusses (plus 50 Euro) von Schwarz-Grün auf die lange Bank geschoben. Im Landtagssprech heißt das: „ausgesetzt“. VP-Klubobmann Jakob Wolf begründet dies damit, dass man zuerst wissen wolle, wie sich die Ausweitung des Bezieherkreises auf die erforderliche Gesamtzuschusshöhe auswirke.

Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und LA Markus Sint können das nicht verstehen. Zumal man hier um Beträge feilsche, die sich das Land locker leisten könnte. Ja, angesichts von knapp 112.600 armutsgefährderten Personen im Land verpflichtet sein müsste. Und hier will die Liste Fritz auch das von Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) gepushte „Impulspaket Soziales“ als „Taschenspielertrick und Lehrstück politischer Inszenierung“ enttarnt wissen. Nach Durchsicht des kürzlich abgesegneten Regierungsantrages sei von „Impulsen“ keine Rede, sagen beide Politiker. Außer im Bereich Angebotsausbau könne man kein frisches Geld erkennen und auch dort würden die hierfür in Aussicht gestellten Mittel bei Weitem nicht ausreichen, um die Ausbaupläne abdecken zu können. (mami)