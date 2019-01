406 Hektar Fläche: Millionendeal um Jagdgebiet im Pillerseetal

Von Peter Nindler

Innsbruck, St. Ulrich am Pillersee – Als im Herbst bekannt wurde, dass der Manager des deutschen Fußball-Nationalteams, Oliver Bierhoff, in Hochfilzen einen Freizeitwohnsitz mit 15.000 m² Freiland und Wald aus einem aufgelassenen Hof herausgekauft hatte, gab es heftige Debatten über die Boden- und Agrarpolitik im Land. Jetzt wird sie wieder auf die Probe gestellt, weil der Kauf von Wald schon vor Jahren liberalisiert wurde. In St. Ulrich haben nämlich die Milliarden-Erben des Baumaschinenimperiums Wirtgen, Stefan und Jürgen Wirtgen, 406 Hektar Grund- und Waldflächen aus einem geschlossenen Gutshof herausgekauft. Kaufpreis: 3,5 Mio. Euro.

Das Areal ist als Eigenjagd ausgewiesen, die Behörde hat zugestimmt. Weil es beim Wald nur noch die nachhaltige Bewirtschaftung benötigt. Unterbunden wurde aber der Plan, auch jene 25 Hektar landwirtschaftlich genützten Flächen und Waldgebiete um den Bauernhof der Eigenjagd der Käufer einzuverleiben. Deswegen hatte sich die Bauernkammer zuvor gegen die Genehmigung ausgesprochen.

Obwohl es sich auch um Ödland handelt, sieht Agrarreferent LHSt. Josef Geisler (VP) die Entwicklung kritisch. Er forciert deshalb beim Erwerb von Waldparzellen wie bei landwirtschaftlichem Grund und Boden wieder strengere Regelungen.

„Überdurchschnittliche Fläche“

Im vorigen Sommer wurden bereits mehrere Hochstände ins Jagdrevier geflogen, das bestehende Jagdhaus soll demnächst erneuert werden. Seit Monaten wird deshalb im Pillerseetal der Verkauf von 406 Hektar Wald aus einem geschlossenen Hof heraus diskutiert. Die Käufer sind schließlich keine Unbekannten. Stefan und Jürgen Wirtgen führten in Deutschland das Baumaschinen­imperium ihres Vaters bis 2017, dann haben sie es um kolportierte 4,6 Milliarden Euro an den amerikanischen Land­maschinenhersteller John Deere verkauft.

Immer wieder in Kitzbühel, haben die beiden Brüder schließlich einen Millionen-Deal in St. Ulrich am Pillersee mit dem Besitzer eines Gutshofs eingefädelt. Dessen Vorfahren hatten ihn 1909 käuflich erworben. Seit damals wurde das mehr als 430 Hektar große Anwesen mit landwirtschaftlichen Flächen und Wald aber nicht mehr selbst geführt, sondern von ortsansässigen Bauern mitbewirtschaftet. Und das Wirtschaftsgebäude für Wohnzwecke adaptiert. Trotzdem gilt das landwirtschaftliche Anwesen nach wie vor als geschlossener Hof.

Der Gutsbesitzer hat Stefan und Jürgen Wirtgen 406 Hektar verkauft. Um 3,5 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um Wald und steiles felsiges Gelände. Den Forstweg haben sie bereits neu errichtet, der Abbruch und der Neubau der Jagdhütte wurde von der Behörde genehmigt. Ein Bestandteil des Kaufvertrags ließ die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel aufhorchen. Sie musste den Kauf erst grundverkehrs-, höfe- und agrarrechtlich genehmigen.

Lebensfähigkeit des Hofes gegeben

So gab der Verkäufer bereits im Vertrag „seine unwiderrufliche Zustimmung“, dass die „ihm verbleibenden Flächen des ,XY‘-Hofes der von den Käufern erworbenen Eigenjagd zugeschrieben bzw. von dieser einbezogen werden“. Die Bauernkammer sprach sich deshalb dagegen aus, weil landwirtschaftliche Flächen davon betroffen gewesen wären und fordert­e ein Interessentenmodell. Schlussendlich kam es nicht dazu und die rund 25 Hektar verbleiben bei der Genossenschaftsjagd. Zugleich merkte die Bezirksforstinspektion an, dass der Hof damit eigenständig überlebensfähig wäre. Was höferechtlich ein entscheidender Faktor ist.

Weil die Wirtgen-Brüder überdies größere Waldflächen in Deutschland besitzen und diese über Dritte professionell bewirtschaften lassen, sah die Grundverkehrsbehörde ebenfalls keinen Grund für eine Ablehnung. „Das Gesetz fordert beim Erwerb forstwirtschaftlicher Grundstücke auch nicht die fachliche Eignung des Käufers, sondern eine nachhaltige ordnungsgemäße Bewirtschaftun­g“, heißt es im positiven Bescheid. Und: Zum einen wird zwar eine „überdurchschnittlich große Fläche veräußert“, doch die Lebensfähigkeit des Hofes sei auch nach dem Verkauf der Flächen gegeben.

Wie sieht nun Agrarreferent LHStv. Josef Geisler (VP) diesen Ausverkauf? Die Entwicklungen beurteilt er durchaus kritisch. „Doch der Waldkauf wurde liberalisiert. Heute wissen wir, dass es auch hier Schranken benötigt.“ Wie schon beim Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen möchte Geisler wieder strengere gesetzliche Regelungen, „damit die regionale Agrar- und Forststruktur für die Tiroler Bauern erhalten bleibt“.