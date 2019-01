Speicher für Solarstrom: Tirol will bis 2050 energieautonom sein

Innsbruck – „Mit dem Speichermodell wollen wir Lust auf Solarstrom machen“, sagt Energiereferent und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP). Denn bis 2050 will Tirol energieautonom, also frei von fossilen Energieträgern sein. Deshalb präsentierten der Landesenergieversorger Tiwag und das Land Tirol einen Sonnenstromspeicher für all jene (zwischen 8000 und 10.000) Hausbesitzer, die bereits eine Photovoltaikanlage am Dach haben. Damit können jene, die ihren eigenen Strom ins Netz einspeisen, auch ihren eigenen Strom verbrauchen, sagt Geisler. Und damit müsse auch nicht mehr über „Einspeistarife gejammert werden“.

Tiwag-Vorstandsdirektor Thomas Gasser betont: „Tiwag steht für Klimaschutz“, neben dem ökologischen Ausbau der Wasserkraft werde auf die Verbreitung von Solarenergie gesetzt. „Ziel ist, dass selbst erzeugte Energie auch selbst genutzt werden kann, bis zur Energieautonomie.“ Bisher hätten die Photovoltaikanlagen auf den Dächern Strom erzeugt, der erzeugte Überschuss wurde ins Stromnetz eingespeist und vergütet. Jetzt sei eine Zwischenspeicherung möglich. Durch die garantierte Abnahme könne die eigene Anlage optimal ausgenutzt werden: Die Tiwag übernimmt und speichert den überschüssigen Strom „virtuell“. „An langen, sonnigen Tagen kann der selbst produzierte Ökostrom des Kunden gegen eine monatliche Grundgebühr in unseren Sonnenstromspeicher eingespeichert werden und, wenn er gebraucht wird, wieder aus dem Speicher bezogen werden. Konkret wird der Strom dabei in unseren natürlichen Speichern zwischengelagert bzw. die Leistung anderer Kraftwerke vorübergehend reduziert“, sagt Gasser. Die Tiwag bietet vier Speicherpakete mit 1500 (180 Euro), 2000, 2500 und 3000 kWh (360 Euro/Jahr) auf eine Laufzeit von einem Jahr an. Eine durchschnittliche private Photovoltaikanlage mit 5 kWp (Kilowatt peak) erzeuge jährlich im Schnitt rund 5000 kWh Strom. Die Kosten für die „virtuelle“ Speicherung des Sonnenstroms übernimmt im ersten Jahr das Land. Schade sei, sagt Gasser, dass Solarpanels nur mehr in China produziert würden. (ver)