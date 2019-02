Ruf nach Dörferlinie parallel zur B179

Von Helmut Mittermayr

Reutte, Imst – „Jetzt diskutieren wir seit 30, nein, seit 50 Jahren. Die Zeit des Redens ist vorbei, jetzt muss endlich etwas passieren“, formulierte ein Mitglied des Bürgerrates seinen Zorn – speziell an Bürgermeister und Landespolitiker gerichtet, die er als Schuldige für die Verkehrsmisere ausmachte. Biberwiers Bürgermeister Paul Mascher reagierte umgehend auf diese Aussage: „It eppas, sondern was Gscheits muaß passieren.“ Womit der Knackpunkt der Veranstaltung auf dem Tisch war. Was ist gescheit für die Fernpassstrecke und die Menschen, die an ihr wohnen? Die Vorstellungen differieren immens.

Donnerstagabend wurden im Veranstaltungszentrum Breitenwang die Ergebnisse der Bürgerräte aus Imst und Reutte der 50-köpfigen Fernpassstrategiegruppe vorgestellt. Das Land Tirol hatte auf die Erkenntnisse von Bürgerräten gesetzt, um einmal auch das Alltagswissen von „Gretl Normalverbraucher“, wie es LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) in Breitenwang formulierte, zu berücksichtigen. LHStv. Josef Geisler (VP): „Je mehr Bürger eingebunden sind, desto breiter die Entscheidung.“ Die ungeheure Breite des Vorgetragenen zeigte dann aber auch die Grenzen des Machbaren auf. So forderten Bürgerräte – für das Außerfern fungierten Hartl Rief aus Wängle und Andreas Singer aus Breitenwang als Sprecher der Gruppen – den Bau einer Dörferlinie, genauer gesagt, eines niederrangigen Parallelweges entlang der Fernpassstrecke, der bei Stau auf der B179 von Anrainern, Einsatzkräften und Öffis genutzt werden könnte, für den Transitverkehr aber gesperrt bliebe. Auch für den Bereich Katzenberg wurde so ein Ausweichweg gefordert. Umgehend kam von anderen Bürgerräten die Replik, dass dies nur eine weitere Straßenverkehrsroute sei, zusätzlichen Verkehr erzeugen würde und abzulehnen sei. Überhaupt sei der Katzenberg mit seiner verkehrsbremsenden Attraktion Hängebrücke das größere Problem als der Fernpass, meinte ein anderer. Der Scheiteltunnel könnte ruhig dafür zurückgestellt werden. Eine Idee war etwa eine Einhausung des Streckenabschnittes am Katzenberg, damit die Highline vom Auto aus gleich gar nicht mehr gesehen werden könne.

Die Imster Delegation sprach sich hingegen klar für den Bau von Fernpassscheitel- und Tschirganttunnel aus, was Buhrufe und einen Ordnungsruf zur Folge hatte. „Jeder darf hier seine Meinung sagen“, erklärte Sabine Volgger von der Kommunikationsberatungsfirma Wikopreventk, die durch den Abend führte. Dass wirklich jeder sagen konnte, was er wollte, zeigte sich augenscheinlich an Albert Linser aus Bichlbach, der auf jedermanns Rederecht pochte, als die Schlussworte der beiden Landeshauptmannstellvertreter schon verhallt waren. Der Altbürgermeister: „Zuerst den Fernpassscheiteltunnel zu beschließen und erst danach mit den Bürgern darüber zu reden, das ist eine absolute Frotzelei.“ Überhaupt bekamen die beiden Landespolitiker in den Schluss-Statements der Bürgerräte neben etwas Lob über das Format der Veranstaltung viel prinzipielle Kritik zu hören. Immer wieder war das Wort „Enttäuschung“ zu hören – die Politik solle endlich handeln. Reden würde man schon ewig.

LHStv. Josef Geisler und Franz Dengg (Mitte) checken am Smartphone Routenvarianten durchs Außerfern, während sich LHStv. Ingrid Felipe mit Günther Salchner austauscht. - Mittermayr Helmut

Geisler war wichtig, dass nicht dauernd nur vom Scheiteltunnel gesprochen werde, schließlich gebe es eine Gesamtstrategie für die Fernpassstrecke. Vieles sei schon umgesetzt. Felipe erinnerte an die Folgenschwere so mancher Forderung. In ganz Tirol eine Gratisbenützung der öffentlichen Verkehrsmittel einzuführen war etwa einer der Vorschläge. Felipe: „Euch ist schon klar, dass dies Steuergelder kostet. Das zahlen wir alle, irgendwer zahlt das.“

Am eigenen Leib erlebten zwei Bürgerräte die Unzulänglichkeiten des öffentlichen Verkehrs im Außerfern. Sie schilderten, wie sie die erste Sitzung in Reutte frühzeitig verlassen mussten, um überhaupt noch heimzukommen. In der zweiten Sitzung fehlten sie dann ganz, der Bus war nicht gekommen. Sie hätten lange an der Haltestelle in Biberwier warten und dann ohne irgendeine Information wieder heimgehen müssen.