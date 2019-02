Gemeinde sucht Sponsoren für Amberg-Lift

Walchsee – In dieser Woche bekommen 1650 Personen in Walchsee einen Brief der Gemeinde, in dem um Spendengelder zur Reaktivierung des Amberg-Liftes gebeten wird. Dass er wieder in Betrieb geht, das ist der Wunsch der Gemeindebürger, doch ohne privates Engagement wird es nicht gehen. Damit die Aufstieghilfe attraktiv ist, braucht es eine zeitgemäße Beschneiung, ein kompatibles Zutrittssystem, neue Seillifte, Kinderlifte, Förderbänder, ein neues Pistengerät und eine Gastronomie für den Winterbetrieb. Bisher hat sich keine Firma, keine Organisation zur Verfügung gestellt, um den Lift weiterhin zu betreiben bzw. zu revitalisieren.

„Ziel ist es, mit dieser Sammel-Aktion 100.000 Euro zusammenzubringen, um dann mit den Geldern von Land und Gemeinde, das sind rund 300.000 Euro, den Lift zu reaktivieren“, sagt Bürgermeister Dieter Wittlinger. Die Spendengelder werden auf ein Treuhand-Konto der Sparkasse Walchsee (IBAN-Nr. AT26 2050 6077 0063 4400) eingezahlt.

Sollte das Projekt „Amberg-Lift neu“ nicht zur Umsetzung kommen, wird das eingezahlte Geld – unverzinst – bis 31.12.2019 zur Gänze zurückerstattet. Geht der Lift im Winter 2019/2020 in Betrieb, so wird jedem Spendengeber in der Höhe einer dreiprozentigen Verzinsung seiner Spende ein Nachlass beim Kauf einer Liftkarte am Amberg gewährt.

Zusätzlich will Bürgermeister Wittlinger die Wirtschafts­treibenden der Gemeinde im Rahmen der Walchseer Wirtschafts-Gespräche zum Spenden motivieren. Die Aktion endet am 31. März. Kommt der Betrag bis dahin nicht zusammen, dann ist der Amberg-Lift endgültig Vergangenheit. (be)