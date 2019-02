Weiter Ärger über Innsbrucker Tram, IVB orten Entspannung

Von Denise Daum

Innsbruck – Das Drama um die Tram geht in die nächste Runde: Die Beschwerden reißen nicht ab. Vielleicht auch deshalb, weil die Tram genauestens unter Beobachtung steht. Es gehe auf keine Kuhhaut, was sich bezüglich der Linien 2 und 5 abspielt, schreibt beispielsweise ein Leser an die Tiroler Tageszeitung. Die Anzeige spiele verrückt, bis zu 25 Minuten betrage die Wartezeit auf die nächste Garnitur.

IVB-Chef Martin Baltes zufolge entspanne sich die Lage: zusehends „Die Reklamationen bei uns werden weniger“, erklärt Baltes. Am Wochen­ende sei man relativ stabil unterwegs gewesen. Verspätungen zwischen drei und fünf Minuten kamen vor, seien aber nicht die Norm gewesen. „Wir setzen bis kommenden Montag noch Veränderungen im Fahrplan und in der Abwicklung um“, sagt Baltes. So soll auf der Linie 2 eine zusätzliche Tram eingeschoben werden sowie an Werktagen die Linie 5 vom O-Dorf bzw. Technik in Fahrtrichtung Zentrum zwischen die Linie 2 geschoben werden. Damit ergibt sich ein Fünfminutentakt mit der Linie 2 und 5 stadteinwärts. Der neue Fahrplan soll bis Freitag online abrufbar sein.

Für die Fahrer ist die Situation ebenfalls belastend. Nicht selten bekommen sie den Frust und Ärger der Fahrgäste zu spüren. Dafür hat Baltes kein Verständnis. „Für die Fahrer ist das alles nicht fein. Ich bitte wirklich, sie in Ruhe zu lassen, die können gar nichts dafür. Es nützt niemandem etwas, wenn die Fahrer angegangen werden. Alle IVB-Mitarbeiter geben ihr Bestes“, versichert Baltes.

Alles in allem ist der IVB-Chef „sehr, sehr zuversichtlich“, dass die noch bestehenden Schwierigkeiten „ganz bald“ beseitigt werden.

Auch die zuständige Stadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) berichtet, dass die Beschwerden weniger werden. „Es gibt auch zahlreiche Bürger, die konstruktive Vorschläge einbringen“, freut sich Schwarzl, die jeden Morgen ein Meeting zum Thema hat. Neben den IVB gebe auch die Stadt Innsbruck ihr Bestes, um die Situation zu verbessern. Dazu gehört unter anderem, die Ampeleinstellungen zu überarbeiten. „Dort, wo es möglich ist, soll die Straßenbahn sofort Grün bekommen, wenn sie einfährt“, sagt Schwarzl. Zudem müssten die Störfaktoren – wie die Schienen verparkende Autos – wortwörtlich aus dem Weg geräumt werden.