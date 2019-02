Mey löst Götz ab: Wechsel an grüner Spitze in Wörgl

Wörgl – Auf dem Chefsessel der Wörgler Grünen (WG) sitzt seit Anfang Februar ein­e Frau. Richard Götz gab die Fraktionsführung nach sechs Jahren an seine Kollegin GR Christine Mey ab. Bereits vor der Gemeinderatswahl 2016 hatte er angekündigt, es werde wohl seine letzte Periode an der Spitze der Wörgler Grünen werden. 2022 wolle er nicht mehr „an wählbarer Stelle stehen. Ich komme in die Jahre und das Leben hat auch noch anderes zu bieten“, begründet Götz diese Entscheidung. Dem Gemeinderat bleibe er vorerst erhalten. Dort sitzt Mey seit 2016 an seiner Seite.

Die neue Wörgler Grünen-Chefin freut sich aktuell über ein ungewohnt konstruktives Klima in der Stadtpolitik. Beim Thema Verkehr habe man „ein offenes Ohr“ bei BM Hedi Wechner gefunden. „Der Leidensdruck ist nun groß genug. Parteiliche Animositäten werden hintangestellt“, zeigt sich Mey optimistisch. Eine Arbeitsgruppe beschäftige sich mit der Frage, wo sich Wörgl diesbezüglich hin­entwickeln soll. Meys fraktionsbedingter Draht in die obersten Rigen des Landtags zu LHStv. Ingrid Felipe dürfte für den neuen Kuschelkurs durchaus eine Rolle spielen. Mey: „Auch beim Land sieht man Handlungsbedarf in Wörgl. Die tägliche Frequenz von 25.000 Pkw hat uns dort die Tür geöffnet.“ Wenn die Nordtangente als Umfahrung einmal steht, könnte man das Zentrum sogar zur autofreien Zone umwandeln, sind Götz und Mey überzeugt.

Alternative Fortbewegungsmöglichkeiten müsse man dazu ausbauen – und das beginnt beim Citybus. Die Haltestellen seien „in die Jahre gekommen“, klagt Mey. „Von 70 von uns inspizierten Haltestellen waren nur zwölf überdacht“, resümiert Götz. Auch Sitzgelegenheiten fehlen vielerorts, der Fahrplan habe eine viel zu kleine Schriftgröße. Manche Haltestellen seien generell nur schwer erkennbar. „Wenn wir wollen, dass die Leute auf Öffis umsteigen, müssen wir ihnen auch etwas bieten“, fordert Mey eine sukzessive Aufrüstung. (jazz)