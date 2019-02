Gespräche zu Wetterradar auf der Valluga

Von Matthias Reichle

St. Anton – Ein Netzwerk aus Wetterradarstationen in Tirol und seinen Nachbarregionen, mit denen meteorologische Entwicklungen noch genauer überwacht werden können – Anfang Februar gab der Tiroler Landtag den Startschuss für ein Projekt, das vom Galtürer Bürgermeister und Landtagsvizepräsidenten Toni Mattle initiiert worden war. Damit verbunden ist auch die Hoffnung, dass die defekte Anlage auf der Valluga, dem höchsten Gipfel des Arlbergs, wieder in Betrieb genommen werden kann. Ein Blitzschlag vor zwei Jahren zerstörte das meteorologische Auge im Grenzgebiet zu Vorarlberg – die TT hat berichtet. „Das war der Auslöser für den Antrag“, erinnert sich Mattle. Das Radar ist nicht nur für das Tiroler Oberland und Vorarlberg wichtig, sondern auch für das Vinschgau. Daraus sei die Idee entstanden, ein Euregio-Projekt zu starten, in dessen Rahmen aus mehreren bestehenden Stationen eine Messkette entstehen soll. Für ihn stehe außer Frage, dass das Arlberger Wetterradar dabei wieder in Gang gesetzt werden muss. „Es ist ein dringender Wunsch der Bevölkerung.“ Das hätten die Wetterkapriolen im Jänner gezeigt, aber auch die Mur­abgänge im vergangenen August in Schnann. „Dann hätten wir eine halbe Stunde vorher warnen können: ,Leute es wird dramatisch.‘“

Wie der Verbund genau ausschauen soll, ist Gegenstand aktueller Planungen, Vorbereitungen und Vorgespräche, betont Herbert Walter, Leiter der Abteilung „Zivil- und Katastrophenschutz“ im Landhaus. Die beiden Themen lassen sich nur schwer trennen, sind aber grundsätzlich separat, so Walter. Zum einen gehe es um die Revitalisierung des Wetterradars, bei dem nun die Experten gefragt sind. Viele Fragen sind offen – wie die Finanzierung, der Standort oder die Zuständigkeiten. Es sei komplex, auch weil die Anlage eigentlich von der Austro Control, die für die Flugsicherheit zuständig ist, betrieben wird. Finanziert haben das Wetterradar allerding­s die Länder Tirol und Vorarlberg sowie der Bund.

Zum anderen gehe es um den Verbund aus bestehenden Stationen in den Nachbarregionen selbst. Das Projekt sei wichtig, aber nicht einfach, weil dabei auch über Länder­grenzen hinweg mit Süd­tirol und der Schweiz Gespräche geführt werden müssen. Zweitplan habe man deshalb keinen, möchte das Projekt aber so bald wie möglich abschließen.

Für Initiator Mattle ist klar, dass das Wetterradar auf der Vallug­a wieder in Betrieb genommen und in den Verbund aufgenommen werden muss: „Das wäre ein toller Startschuss für das Gesamtprojekt.“