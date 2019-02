Innsbruck: MCI-Neuausschreibung erfolgt erst im Herbst

Innsbruck – Die Firma ILF wurde gestern per Beschluss der Landesregierung mit der Verfahrensbetreuung für die geplante Neuausschreibung des MCI-Neubaus in Innsbruck beauftragt. Wie berichtet, zieht die Landesregierung damit aus dem ersten Versuch ihre Lehren. Die Firma soll, so erklärte der für den Hochbau zuständige Landesrat Johannes Tratter (VP), per externer und begleitender (Kosten-)Kontrolle die nötige Qualitätssicherung für den Neubau gewährleisten. Für diese Verfahrensbetreuung genehmigte die Landesregierung einen Betrag bis zu 96.000 Euro. Basis für die Neuausschreibung bilden sowohl die Ergebnisse einer Evaluierung des bisherigen Wettbewerbs als auch die bereits erfolgten Planungsschritte der zuständigen Fachabteilungen. Die Neuausschreibung des MCI-Campus selbst ist erst für den Herbst 2020 geplant.

Ebenso beschloss die Landesregierung ein neues Finanzierungskonzept für den öffentlichen Verkehr. Wie LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) erklärt, wird künftig Gemeinden mit einer niedrigeren Finanzkraft ein höherer Finanzierungsbeitrag gewährt als Gemeinden mit einer hohen. Die Staffelung soll – rückwirkend mit 1. Jänner – 33, 50 oder 60 Prozent für Neubestellungen und ergänzende öffentliche Verkehrsmittel betragen. (TT)