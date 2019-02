Landecker Wahlbehördenleiter angeklagt

Nach dem Bezirkshauptmann von Kitzbühel, Michael Berger, liegt jetzt eine zweite Anklage nach der Aufhebung der Bundespräsidenten-Stichwahl vom Mai 2016 vor. Der Wahlleiter der Bezirkshauptmannschaft Landeck – das war nicht der Bezirkshauptmann selbst – wird von der Korruptionsstaatsanwaltschaft ebenfalls angeklagt. Die Ermittlungen gegen die Wahlbeisitzer wurden hingegen eingestellt. Der Wahlleiter muss sich wie Berger wegen falscher Beurkundung schon im April vor Gericht verantworten. Das Land Tirol bestätigte der TT das Verfahren.

Wie berichtet, steht die Geschäftsführung der Olympiaworld in Innsbruck zur Disposition. Stadt Innsbruck und Land Tirol haben als Teilgesellschafter der Sport- und Veranstaltungsgesellschaft den Posten neu ausgeschrieben, da der bisherige Chef Michael Bielowski noch heuer in Pension gehen soll. „Es darf zu keinem parteipolitisch motivierten Postenschacher kommen“, fordern nun im Vorfeld der Bestellung die FPÖ-Politiker Markus Abwerzger (Landesparteichef) und Rudi Federspiel (Innsbrucker Stadtrat ohne Amtsführung). Abwerzge­r weist darauf hin, dass „die Olympiaworld wirtschaftlich und finanziell seit Jahren schwer angeschlagen ist“. Umso wichtiger sei es nun, einen Top-Manager an Bord zu holen, fordern die beiden FPÖ-Mandatare.

Ein Bild des Regionalmanagements Landeck machten sich kürzlich Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann und die Mitglieder des Ausschusses für Förderalismus und Europäische Integration am Beispiel des Regio L. (pn, mami)