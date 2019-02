Skiweg im Pitztal muss teilweise rückgebaut werden

Innsbruck – Am Mittwoch wurde wegen des zwischenzeitlich gesperrten und ohne entsprechende Genehmigung erbauten Skiwegs im Pitztal verhandelt. Laut Stellungenahme des Landes verlief die Verhandlung „sehr konstruktiv“.

Ergebnis ist, dass der Projektwerber den Skiweg „noch im Laufe des heurigen Jahres an der Kuppe auf die notwendige Breite zurückbauen“ muss. Ebenso muss „der 2018 abgebrochene Berggrat teilweise wiederaufgebaut werden“. „Der Skiweg muss weiters so abgeändert werden, dass das dortige Natura 2000-Gebiet nicht beansprucht wird“, so das Land Tirol in einer offiziellen Stellungnahme. Sollten anschließend keine Beschwerden erhoben werden – vom Landesumweltanwalt oder der Gemeinde St. Leonhard im Pitztal – kann der Skiweg demnach anschließend wieder genützt werden.

Die Behörde weist darauf hin, dass Gesetze einzuhalten sind: „Projekte müssen immer vorab beantragt und im Anschluss behördlich verhandelt und genehmigt werden“. (TT.com)