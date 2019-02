Verkehr im Zugspitz-Talkessel wird zur Zukunftsfrage

Von Alexander Paschinger

Biberwier, Lermoos, Ehrwald – „Welche Zukunft wollen wir in der Region Zwischentoren?“ – Diese Frage möchte der Biberwierer Bürgermeister Paul Mascher beantwortet wissen. Mascher engagiert sich unter anderem mit Reuttes BM Alois Oberer und dem Tiroler Transitkämpfer Fritz Gurgiser für Sofortmaßnahmen (Evaluierung Lkw-Fahrverbot, Kontrollen etc.) für die Fernpassstraße und gegen den Versuch einer Verkehrslösung mittels Scheitel- oder Tschirganttunne­l. Von seinem Gemeinderat holte sich Dorfchef Mascher bereits den einstimmigen Beschluss, Ende März eine Informationsveranstaltung abzuhalten: Unter dem Titel „Fernpass-Zusammenfassung“ sollte dabei alles auf den Tisch gelegt werden, was sich in Sachen Verkehrslösungen auf der einen und „Juwel Fernpass“ (Seen, Radwege, Wandern etc.) auf der anderen Seite angesammelt hat.

„Ich bin immer gerne bereit, über Dinge wie den Verkehr zu sprechen“, stellte zuletzt der Ehrwalder Bürgermeister Martin Hohenegg im Gemeinderat die Einladung aus Biberwier vor. „Aber die Tunnelgeschichten interessieren mich nicht. Unser Augenmerk liegt darauf, was uns der Verkehr aus dem Loisachtal bringen wird“, schielt er auf die beiden Tunnelprojekte in Garmisch, von denen er ein Mehr an Verkehr erwartet. Und: „Ohne die Einbindung von Wirtschaft und Tourismus rede ich nicht darüber.“ Für die Biberwierer Veranstaltung wurde dennoch eine zweiköpfige offizielle Delegation bestimmt: die Gemeinderäte Andreas Hohenegg und Markus Kreutzer.

Beim drohenden Verkehr von Garmisch herauf hat Hohen­egg einen Mitstreiter und Wortführer in seinem Lermooser Amtskollegen Stefan Lagg: „Unser Ziel muss eine Talkessel-Umfahrung sein“, fürchtet er eine massive Zunahme des Verkehrs aus dem Raum München. Diese Einschätzung wird bislang – wie berichtet – von den Straßenbauverantwortlichen in Tirol nicht geteilt.

Lagg berichtet nun, dass man deshalb selbst eine Verkehrsstudie in Auftrag gegeben habe. Diese soll zum einen aktuelle Verkehrszahlen erfassen und zum anderen Varianten für eine mögliche Talkessel-Umfahrung sowie deren Auswirkungen beleuchten. „Das wird jetzt alles aufbereitet und sollte dann auch Lösungsvorschläge beinhalten“, erklärt Dorfchef Lagg.

Die von seinem Biberwierer Kollegen angeregte Veranstaltung werde man wahrnehmen: „Da wird aufgezeigt, was wir am Fernpass haben.“