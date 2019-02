Von Agnes Dorn

Arzl – Mitten durch die Kirche in Leins verlief bisher ein Streifen öffentlichen Guts, der nun gemeinsam mit einem Streifen rund um die Kirche der Kaplanei geschenkt wird.

Im Gegenzug dafür erhält die Gemeinde Arzl zwei kleinere Streifen, bei denen im Zuge der nunmehrigen Vermessung festgestellt werden konnte, dass sie außerhalb des Friedhofs liegen. So sind es nur noch 89 Quadratmeter anstelle der ursprünglich geplanten 165, die der Kaplanei überlassen werden. „Die Kirche ist früher auf einem öffentlichen Platz gestanden und als sie vor 60 Jahren erweitert worden ist, hat das niemanden interessiert“, erläutert Gemeindesekretär Daniel Neururer das Kuriosum von Leins. Da die Kirche nun eine andere Widmung als der sie umgebende Friedhof erhalten hat, musste zusätzlich ein Bebauungsplan erlassen werden. Dieser erlaubt einen geringeren Mindestabstand.

Schenkung, Umwidmung und Bebauungsplan sollen die kuriose Altlast der 1955 erweiterten Kirche im Arzler Ortsteil Leins bereinigen. - Dorn

Was ebenfalls saniert wird, ist der Luis-Trenker-Steig durch die Pitzenklamm. Durch das Wasser der Pitze nimmt der beliebte Wandersteig regelmäßig Schaden. Aktuell ist er für Besucher gesperrt. Dass auch der Schwallbetrieb der Tiwag eine Mitschuld an den immer wieder auftretenden Schäden trägt, war bei der Gemeinderatssitzung ebenso Thema wie die Beteiligung des Tourismusverbands an den Sanierungskosten. „Zum Glück haben wir letztes Jahr die Besucherzählung gemacht. Am besucherstärksten Tag im August hatten wir 239 Besucher. Bei diesen Zahlen hat die Diskussion über eine Kostenbeteiligung gleich aufgehört“, zeigt sich GV Franz Staggl zufrieden mit den Ergebnissen der Zählung.

Im Schnitt konnten in den Monaten Mai bis November monatlich 1370 Besucher am Luis-Trenker-Steig gezählt werden – für Staggl ein Zeichen, dass der Wanderweg „sowohl für Gäste als auch für Einheimische der touristische Magnet der Region“ sei. Die Sanierung wird im Februar und März durchgeführt. Die Gesamtkosten von 110.000 Euro werden abzüglich Förderung zu zwei Dritteln vom TVB Pitztal getragen. Der Gemeinde Arzl verbleiben demnach 22.000 Euro an Kosten.