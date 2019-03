Felipe will die Fernpass-Maut und bremst bei Tunnel

Von Peter Nindler

Innsbruck – Wie geht es weiter am Fernpass? Nächste Woche will die schwarz-grüne Landesregierung die künftige Vorgangsweise besprechen. Die ÖVP drängt auf den Bau des 1,360 Kilometer langen Tunnels (110 Millionen Euro), für den es keine Umweltverträglichkeitsprüfung benötigt. Auch eine Maut soll es ähnlich wie auf der Felbertauernstraße in Osttirol geben; mit Ausnahmen für die Bewohner des Außerferns und Vergünstigungen für die Bevölkerung in den angrenzenden Bezirken sowie die Wirtschaft. Doch vor allem Unternehmen im Außerfern protestieren gegen eine Mautpflicht. Wie Straßenbaureferent LHStv. Josef Geisler (ÖVP) ankündigt, wird die Maut aber erst nach Realisierung des Fernpasstunnels eingeführt.

Die Tiroler Grünen geben sich beim Tunnel zurückhaltend, obwohl er als Möglichkeit im Koalitionsprogramm verankert wurde. Die Ökopartei setzt weiter auf die Fernpassstrategie, ein Dosiersystem sowie straßenbauliche und rechtliche Maßnahmen. Umwelt- und Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) bestätigt die Skepsis ihrer Partei gegenüber einem Tunnel. „Schließlich geht es darum, den Verkehr auf die Schiene zu verlagern.“ Gleichzeitig verweist sie auf die Fernpassstrategie und den Beschluss des Tiroler Landtags, einen Eisenbahntunnel vom Außerfern ins Inntal zu prüfen. Die Studie zum Bahntunnel liegt jetzt vor, er soll von Ehrwald bis zum Inntal gehen. Die technischen Möglichkeiten bestehen, allerdings würde er mehr als eine Milliarde Euro kosten.

Hier käme jedoch die Querfinanzierung ins Spiel. Mit einer Maut am Fernpass, die Felipe im Gegensatz zum Koalitionspartner und naturgemäß unabhäng vom Fernpasstunnel forciert, könnte der Bahntunnel mitfinanziert werden. Es wird nämlich mit jährlichen Mauterlösen von rund 40 bis 50 Millionen Euro auf der Fernpassstrecke gerechnet.

"Die Kostenwahrheit auf der Straße ist sinnvoll, eine neue Transitroute in Tirol darf es nicht geben", so LHStv. Ingrid Felipe (Grüne, Verkehrsreferentin). - TT/Julia Hammerle

„Ich bin selbstverständlich für die Kostenwahrheit im Straßenverkehr und zugleich gegen voreilige irreversible Maßnahmen“, steht Felipe einem Straßentunnel nach wie vor sehr kritisch gegenüber. Außerdem seien alle baulichen Schritte stets genau abzuklären, „um das Tonnagelimit von 7,5 Tonnen nicht zu gefährden“. Eine neue Lkw-Transitroute durch Tirol gelte es unbedingt zu verhindern. „Natürlich muss die Einführung einer Maut im Zusammenhang mit der Vignette ebenfalls geprüft werden. Und ob man die Maut tatsächlich für den Neubau von Straßen-Infrastruktur verwenden kann.“

Für Spannung in der Landeskoalition ist jedenfalls gesorgt. Denn nicht nur der Fernpassscheiteltunnel steht auf dem Wunschzettel der ÖVP, sondern auch der Tschirganttunnel. Diese Pläne sollen in den nächsten Wochen ebenfalls wieder konkret werden.