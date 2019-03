Beim Schloss Fügen fahren heuer die Bagger auf

Von Angela Dähling

Schwaz – Vorbei ist es mit dem Dornröschenschlaf beim Schloss Fügen. Wenn alles nach Wunsch läuft, könnten dort schon im Mai oder Juni die Bagger auffahren und mit dem Bau der Tiefgarage beginnen. „Die Ausschreibung läuft. Mit Ende März wissen wir mehr“, sagt Bürgermeister LA Dominik Mainusch. Ob dann tatsächlich der gesamte Innenhof Stück für Stück zur Baugrube wird, um darunter rund 100 Stellplätze zu errichten, hänge nämlich von den Preisen der Baufirmen ab. Und von deren Auftragsbüchern. Mainusch wäre schon zufrieden, wenn zumindest heuer der Baustart und 2020 die Fertigstellung erfolgen könnten.

Einst war von 52 Tiefgaragenplätzen die Rede. „Aber wir wollen im Hinblick auf die Zukunft das Maximum ermöglichen“, sagt der Gemeindechef. Die Straße zwischen Gemeindeamt und Schlossmauer wird zur Zufahrt in die eingeschoßige Tiefgarage umfunktioniert. Um nordöstlich auch eine Ausfahrt zu ermöglichen, müssen ein paar Meter der Schlossmauern abgetragen werden. „Alles erfolgt in Abstimmung mit dem Denkmalamt“, betont Mainusch. Die Schlossmauern stehen auch unter Schutz, aber es sei der geringstmögliche Eingriff.

Der Tiefgaragenbau ist der Start eines Revitalisierungsprojektes, für das die Gemeinde in den nächsten Jahren rund fünf Millionen Euro budgetiert hat. Es beinhaltet nach Fertigstellung des Parkhauses auch noch die Innenhofgestaltung – beides nach Plänen des Jenbacher Architekturbüros Autarc, dem Sieger des Architekturbewerbes. Der Platz soll u. a. für große Open-Air-Veranstaltungen adaptiert werden. Laut Mainusch sieht der Zeitplan die Platz-Eröffnung im nächsten Jahr vor. In weiterer Folge und mit zusätzlichem Geld geht es an den Innenausbau des Schlosses: Ein Lokal mit typischen Zillertaler Speisen ist im Parterre vorgesehen – inkl. Gastgarten im Innenhof. Mainusch: „Wir sind noch auf der Suche nach einem Pächter.“ Danach sollen das Gemeindeamt und das Standesamt in die Schlossmauern übersiedeln.

Wie berichtet, ist zudem geplant, durch die öffentliche Hand mittels Kultur- und Bildungsangeboten im Schloss mehr Frequenz ins untere Dorf von Fügen zu bringen. „Erst wenn das gelingt, wird das Ganze auch für neue Handelsbetriebe interessant“, ist Mainusch überzeugt.

Laut Vizebürgermeister Oliver Anker soll der Untergrund des Innenhofes so aufbereitet werden, dass auch ein neues Gebäude (für Kongresse, Seminare und Konzerte) errichtet werden kann. Und zwar anstelle des Fidelishauses. „Das sind weitere enorme Investitionen. Wir machen alles Stück für Stück. Wenn alles wie geplant funktioniert, folgt der nächste Schritt“, erklärt BM Mainusch.

Christoph Crepaz, Festivalleiter des „Stummer Schrei“ und Bruder des Leiters der Salzburger Festspiele, hat eine Machbarkeitsstudie bezüglich des Kultur- und Bildungsangebotes erstellt. „Das Schloss soll zum Kompetenzzentrum für Volksmusik im alpenländischen Bereich werden“, sagt Crepaz. Unter anderem seien Festivalwochen mit Schwerpunkt Volks- und Worldmusik geplant, auch ein Bogen zur klassischen Musik soll gespannt werden. Es gehe darum, neues und auch junges Publikum anzuziehen – mit internationaler landestypischer Musik, von traditionell bis modern. „Ein erstes Konzert ist 2020 geplant, der Festival­start ist für 2022 anvisiert“, sagt Crepaz. Neben Bildungsangeboten seien auch der Ausbau des Weihnachtsmarktes, ein wöchentlicher Bauernmarkt und ein Ostermarkt geplant.