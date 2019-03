Städtische Telefonanlage in Innsbruck wird kurzzeitig abgeschaltet

Innsbruck –Aufgrund „dringender Wartungsarbeiten“ wird die städtische Telefonanlage in Innsbruck am Mittwoch, 13. März, für mehrere Stunden komplett abgeschaltet. Damit die Bürger so wenig wie möglich betroffen sind, erfolgt die Abschaltung außerhalb der regulären Dienstzeit – also in der Zeit von 17:15 bis ca. 23.45 Uhr.

Die Wartung bezieht sich auf alle Festnetztelefone der Telefonnummer +43 512 5360 (eingehende und ausgehende Gespräche) sowie Rufumleitungen im Rathauskomplex und in den Außenstellen. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck ist von der Abschaltung nicht betroffen, da diese eine eigenständige Telefonanlage hat.

Notrufe über die Leitstelle Tirol

Damit sind auch die Journaldienst-Nummer der Mobilen Überwachungsgruppe sowie jene der Wasenmeisterei im genannten Zeitraum nicht erreichbar. Bürger, die einen Notfall melden möchten, werden gebeten sich an die Leitstelle Tirol bzw. die Polizei, unter den allgemeinen Notrufnummern 112 bzw. 133, zu wenden. Im Fall der Wasenmeisterei ist auch das Tierheim Innsbruck-Mentlberg informiert. (TT.com, OTS)