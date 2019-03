Trinkwasser: Neuer Stollen in Mühlau soll Versorgung sichern

Von Marco Witting

Innsbruck – Die jüngere Vergangenheit brachte den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) einen Preis für das Wasser der Stadt – vielmehr eigentlich einen für einen diesbezüglichen 3D-Film. Mittelfristig hat das Wasser in Innsbruck auch seinen Preis. Zwischen acht und zehn Millionen Euro. Das dürfte nach ersten Schätzungen nämlich jenes Projekt kosten, das die Trinkwasserversorgung der Landeshauptstadt für die kommenden Jahrzehnte absichern soll. Das Projekt eines neuen Trinkwasserstollens in Mühlau ist mittlerweile eingereicht. „Wenn die entsprechenden Verfahren rasch abgeschlossen sind, dann können wir im Herbst, eher aber im Frühjahr kommenden Jahres, mit den Arbeiten beginnen“, sagt IKB-Chef Helmuth Müller.

Innsbrucks Wasserverbrauch ist enorm. Und er steigt weiter. Elf Millionen Kubikmeter braucht man in der Stadt pro Jahr. Damit man in Zukunft keine Wasserknappheit befürchten muss, will man nun investieren. Und zwar in jenen Mühlauer Stollen, der schon jetzt für 90 Prozent des Innsbrucker Trinkwassers verantwortlich ist. Zwischen 600 und 1600 Liter pro Sekunde kommen aus dem 1,6 Kilometer langen System. Das ist sehr stark witterungsabhängig – was sich auch in den vergangenen Monaten gezeigt hat. Etwa im trockenen vergangenen Sommer oder im schneereichen heurigen Winter. Die Schwankungen sind beträchtlich. 2019 steuerte man zu Jahresbeginn auf einen Tiefstwert (632,8 l/s) zu. Starke Niederschläge bemerkt man frühestens drei Monate später. Aber: „Das ist ein sehr, sehr gutes Wasser, das sehr lange im Berg verweilt. Wir sind immer noch in der glücklichen Lage, das Wasser nicht aufbereiten zu müssen“, sagt der IKB-Projektleiter Robert Gschleiner. „Und wir wissen ja auch nicht, wie es bei der Abnahme weitergeht. Denn auch der Wasserverbrauch steigt.“ Für 2065 rechnet man bei den IKB mit rund 170.000 Einwohnern in Innsbruck. Hinzu kommen Lieferverträge mit den Umlandgemeinden.

„Wir müssen bei so einem Projekt natürlich vieles einkalkulieren. Von Tourismus, mehr Einwohnern, der Klimaveränderung bis hin zu gestiegenen Leitungsverlusten“, sagt Gschleiner. Laut IKB beträgt der Rohrnetzverlust derzeit rund 5,7 Prozent. In anderen Städten liegt dieser durchschnittlich zwischen zehn und 15 Prozent. „Das kann auch bei uns steigen und deshalb brauchen wir einfach die zusätzlichen Mengen aus dem neuen Stollen.“ Das alles zusammengerechnet ergibt einen „Fehlbedarf“, wie Gschleiner es nennt, von rund 350 bis 400 Litern Wasser pro Sekunde. Eben 400 Liter pro Sekunde erwartet man sich aus dem noch zu errichtenden Stollen. Bei dem Projekt sind einerseits ein Umgehungsstollen und ein 400 Meter langer neuer Quell­stollen (mit einem Durchmesser von drei Metern) geplant, wie Müller erklärt. Die ersten behördlichen Verhandlungen stehen noch im März an. Der Bereich befindet sich übrigens im Natura-2000-Gebiet. „Das ist bisher alles im Dialog sehr gut abgelaufen“, sagt der IKB-Chef.

Sofern die Genehmigung erteilt wird, rechnen die IKB dann mit sechs bis zehn Lkw am Tag, die Ausbruchmaterial abtransportieren sollen. Man sei mit der Wildbach- und Lawinenverbauung in Kontakt, um abzuklären, ob das Material für einen Dammbau in unmittelbarer Nähe verwendet werden kann. „Das Wichtigste ist dann natürlich, dass wir die Versorgung während der Baustelle zu jeder Zeit und unter jeglichen Bedingungen aufrechterhalten können“, sagt Gschleiner.

Die Bauzeit dürfte bei zweieinhalb bis drei Jahren liegen. Die Kosten seien eine grobe Schätzung. Mehr könne man in diesem Bereich, wo es beim Vortrieb immer zu Unwägbarkeiten kommen könne, nicht sagen. „Es ist natürlich eines der größten Projekte für uns – auch von der Komplexität her“, sagt Müller. „Solche Anlagen baut man aber auch nicht für zehn Jahre, sondern für 50.“ Zum Vergleich: Die Mühlauer Trinkwasseranlage wurde zwischen 1942 und 1953 errichtet.