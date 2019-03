Zangerl sauer auf die Bundes-ÖVP: Wöginger im AAB ablösen

„Spitalsschließung kann nicht am Anfang stehen“

Schwer verärgert ist Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl über die Vorgangsweise von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) bei der Spitalsreform. Er erkennt darin sogar türkis-blaue Züge, weil „eigentlich niemand eingebunden oder informiert wurde". Die Leistungsoptimierung der Fachleute ist laut Zangerl eine Sache, „aber es benötigt eine Gesamtbetrachtung". Der will sich die Arbeiterkammer nicht verschließen. „Aber aus meinem Verständnis heraus kann man Diskussionen über strukturelle Reformen nicht damit beginnen, dass die Schließung eines Krankenhausstandorts am Beginn steht. Das kann sich aus einem Prozess heraus ergeben." Allgemein befürchtet Zangerl, dass die Spitalsreform im Zusammenhang mit den Leistungseinsparungen wegen der Sozialversicherungsreform stehen könnte. Das Tiroler Gesundheitswesen verliere rund 180 Millionen Euro. Außerdem, so Erwin Zangerl, müsse man sich auch das Landeskrankenhaus Innsbruck näher anschauen. „Dort ist mit 46,1 Millionen Euro der höchste Abgang zu verzeichnen. Das Krankenhaus Natters darf keinesfalls Opfer der Sparpolitik in den Tirol Kliniken werden", meint der AK-Chef abschließend. (pn)