3,66 Millionen Euro blieben Wörgl aus dem Budget 2018

Von Wolfgang Otter

Wörgl – Wenn sogar die Opposition, „zum tollen Rechnungsabschluss“ gratuliert, wie es ÖVP-Vizebürgermeister Hubert Aufschnaiter tat, dann kann es gar nicht besser laufen. So konnte Bürgermeisterin Hedi Wechner dem Wörgler Gemeinderat am Dienstagabend eine Jahresrechnung vorlegen, die ein „historisch hohes Jahresergebnis für 2018 von 3,659 Millionen Euro“ aufweist (siehe Grafik oben im Vergleich seit 2012), wie es hieß. Laut Jahresrechnung wurden an die 36,4 Millionen Euro ausgegeben und zirka 40 Millionen Euro eingenommen.

Erstmals schlägt sich auch der nicht unumstrittene Budget-Konsolidierungskurs der Stadtregierung von Liste Wechner und FPÖ nieder. Die dabei ergriffenen Maßnahmen, so wurde bei den schriftlichen Erläuterungen zum Rechnungsabschluss seitens der Finanzabteilung betont, verteilen sich in ihrer Wirkung auf viele Haushaltsstellen, seien aber im Einzelfall nicht dramatisch. Als Beispiel wurden die Parkraumbewirtschaftung und die Grabgebühr mit einem Plus von 30.000 Euro bzw. 25.000 Euro angeführt. Einige Maßnahmen werden zudem erst heuer ihre volle Wirkung zeigen. So ist allein durch die umstrittene Erhöhung der Vergnügungssteuer mit einer Steigerung von 16.000 Euro (2018) auf 100.000 Euro (2019) zu rechnen. Weiters waren höhere Transferzahlungen vom Bund (199.000 Euro) und ein sattes Plus bei der Kommunalsteuer und den Verkehrserschließungsbeiträgen (930.000 Euro) mitverantwortlich. „Die Entwicklung des Verschuldungsgrades ist ebenso erfreulich“, sagte Christian Huter (FPÖ), der in seiner Funktion als Vorsitzender des Kontrollausschusses die Zahlen präsentierte. So sei dieser von 30 (2017) auf 24 Prozent gefallen. „Aber er wird wieder steigen, wir müssen ein Feuerwehrhaus und Haus der Musik finanzieren, 2019 rechnen wir mit 30 Prozent“, so Huter. Diese Vorhaben schlagen sich auch in den Rücklagen nieder, die 12,4 Mio. Euro betragen. 4,4 Mio. Euro stammen aber von Darlehen für die beiden Bauprojekte, „die hier zweckgebunden zwischengeparkt sind“, wie Huter betonte. Weitere 200.000 kamen spontan dazu. BM-Stv. Mario Wiechenthaler (FPÖ) hatte angeregt, diesen Betrag aus dem Überschuss – eigentlich gedacht für den Ankauf einer Wohnung– nicht, wie geplant, dem ordentlichen Haushalt zuzuweisen, sondern ebenfalls auf das Rücklagenkonto zu überweisen.

Von der ÖVP gab es nicht nur Lob, sondern auch eine Anmerkung von Vizebürgermeister Aufschnaiter, der es als „schade“ bezeichnete, dass auf der einen Seite der Abschluss 3,66 Mio. Euro betrage, aber auf der anderen Seite Projekte aus dem Budget gestrichen wurden.

Von den 3,66 Mio. Euro werden knapp zwei Mio. Euro auf die hohe Kante gelegt, der Rest fließt in laufende Projekte (eine Million für Straßenbau) und den Ausgleich des Budgets 2019.