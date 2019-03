Mopedsperre am Hohlweg beim Bergisel

Innsbruck – Seit vielen Jahren sind talwärts fahrende Mopeds am Hohlweg ein Sicherheitsproblem für die Anrainer. Trotz Fahrverbots haben sich viele motorisierte Zweiradbesitzer nicht an die Regelung gehalten. Deswegen hat die Stadt Innsbruck jetzt eine bauliche Mopedsperre angebracht. „Der Innsbrucker Stadtregierung ist die Verkehrssicherheit ein wichtiges Anliegen. Der Bergisel ist ein wichtiger Stadtteil, der gerade in Mobilitätsfragen unsere volle Aufmerksamkeit verdient hat“, sagt Stadträtin Uschi Schwarzl (Grüne). Die Bürgerinitiative IG-Bergisel hatte das Projekt angeregt. Am unteren Ende des Hohlwegs hatte die Stadt im Herbst als Sofortmaßnahme mit deutlicheren Straßenmarkierungen eine weitere Gefahrenstelle entschärft. Mit diesen Markierungen wurde auf die Gefahr querender Autos und Lastkraftwagen aufmerksam gemacht. Auch die Abzweigung zum Tirol Panorama und zur Sprungschanze wurde mit Hilfe einer Bodenmarkierung deutlicher gekennzeichnet. Mit den durchgeführten Maßnahmen will die Stadt Innsbruck in Kooperation „einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssituation und der Erhöhung der Verkehrssicherheit“ leisten. Nächster Halt für die Bürgerinitiative: eine stärkere Anbindung des Bergisels an das öffentliche Verkehrsnetz der Stadt. (TT)