Raika-Architektenwettbewerb geht ins Finale

Innsbruck – Ein Großprojekt geht die Raiffeisen-Landesbank Tirol an ihrem Standort in der Innsbrucker Adamgasse an: Neben einer neuen Zentrale sollen dort ein Hotel, Gastronomiebetriebe und Geschäfte entstehen. 116 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen (wie die TT berichtete).

Der ausgerufene Architektenwettbewerb geht nun ins Finale. Unter den 15 Einreichungen von regional, national und international tätigen Architekten kürte die Jury zwei Finalisten: die Innsbrucker Architektin Iris Reiter und das Wiener Architekturbüro Pichler & Traupmann. „Die Aufgabe, die wir stellen, ist komplex und vielschichtig und auch die Entscheidungsfindung für uns dementsprechend herausfordernd. Die Jury hat zwei unterschiedliche, aber ausdrucksstarke Ansätze favorisiert. Wir wollen den zwei Bestplatzierten unsere Anregungen mitgeben, damit wir nach der Adaption der Pläne auf Basis eines umsetzungsreifen Projektes einen endgültigen Sieger küren können“, erklärt Johannes Ortner, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen-Landesbank Tirol.

Juryvorsitzender Architekt Much Untertrifaller lobte die hohe Qualität der Einreichungen: „Die ausgeschriebene Themenstellung war herausfordernd. Es ist beeindruckend, welche Vielzahl an unterschiedlichen Ansätzen wir diskutieren konnten. Die Siegerprojekte weisen in allen geforderten Bereichen große Qualität auf und sind beide in hohem Maße passend für den neuen Stadtraum, den Raiffeisen schaffen wird.“ Die finale Entscheidung über das Umsetzungsprojekt fällt bei einer abschließenden Jurysitzung im Juni. (TT)