Fritzens und Wattens kämpfen mit Petition gegen Lkw-Tanktourismus

Fritzens, Wattens – „Für uns ist nun endgültig der Punkt erreicht, an dem es so nicht mehr weitergeht!“ Josef Gahr, Bürgermeister von Fritzens, hat genug von den permanenten Staus und Behinderungen an der Ortszufahrt durch den Lkw-Tanktourismus. Deshalb startete er eine dementsprechende Petition, die unter anderem temporäre Auffahrtssperren für Transit-Lkw fordert.

„Der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Fritzens wird regelmäßig durch wartende Lkw als Parkplatz benützt“, so Gahr in einer Aussendung vom Mittwoch. Die dortige Diskonttankstelle habe bei weitem nicht die Kapazitäten, um die von der Autobahn abfahrenden Lkw rasch abfertigen zu können. Die ASFINAG müsse der Lage Herr werden, da der Zustand eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstelle. Trotz vieler Bestrebungen und Initiativen das Problem zu lösen, habe sich an der „unverantwortlichen Situation“ nichts geändert.

Auch Ortszentrum betroffen

Fritzens kämpfe außerdem mit dem Problem, dass in Folge auch das Ortszentrum vom „Tanktourismus“ betroffen ist, da viele Lkw den im Ortskern befindlichen Kreisverkehr nützen, um zu wenden. Nationalrat Hermann Gahr (ÖVP) habe sich dem Problem angenommen und sicherte den betroffenen Gemeinden seine volle Unterstützung zu.

Die aktuelle Petition wurde neben BM Gahr, auch vom Bürgermeister der Marktgemeinde Wattens, Thomas Oberbeirsteiner, sowie den gesamten Gemeinderäten der beiden Gemeinden unterzeichnet. (TT.com)