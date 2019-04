Liste Fritz fordert: Darlehen soll mehr Personal in Pflege locken

Innsbruck – Sie ist nicht nur Klubobfrau der Liste Fritz, sie kennt sich auch in der Pflege aus. War sie doch im Brotberuf am AZW in Innsbruck mit der Ausbildung von Pflegepersonen beschäftigt. Die schwarz-grüne Landesregierung hat am Dienstag den überarbeiteten Strukturplan Pflege 2012–2022 vorgestellt, die TT berichtete. Dieser regelt nicht nur den Ausbau der Infrastruktur sowie der Angebotspalette an Pflegemöglichkeiten, sondern umfasst auch Maßnahmen für eine Personaloffensive.

Haselwanter-Schneider gehen aber insbesondere in diesem Bereich die Initiativen nicht weit genug: „Zur Abdeckung des Bedarfs brauchen wir alles an Personal, was wir nur bekommen können.“ Der Personalmangel sei bereits derzeit in einigen Betrieben und Organisationen beachtlich. Experten rechnen österreichweit mit einem Bedarf an 40.000 Pflegekräften zusätzlich bis zum Jahr 2050.

In einem Antrag an den Landtag fordert die Liste Fritz deshalb die Prüfung der Einführung eines Ausbildungsdarlehens ein. Es soll sich vor allem an Personen richten, die den Pflegeberuf auf dem zweiten Bildungsweg erlernen wollen. „Vielen fehlt aber das nötige Geld“, sagt Haselwanter-Schneider und verweist darauf, dass eben diese Gruppe – sei es durch Familie und anderes – bereits höhere Lebensunterhaltskosten zu tragen habe als etwa junge Auszubildende. Dass es ähnliche Modelle wie das Selbsterhalter- oder Fachkräftestipendium bereits gibt, ist sich Haselwanter-Schneider bewusst: „Die Kriterien sind aber teils zu streng.“

Quer- und Wiedereinsteigerinnen könnten so für die Pflege (neu) gewonnen werden, ist sich die Liste Fritz sicher. Die Rückzahlung des Darlehens könne entweder in Raten oder im Falle der späteren Ausübung des Pflegeberufs sogar um einen Bonus vermindert werden.

Auch VP-Landtagsabgeordnete Martina Nowara ist im Pflegebereich tätig. Sie betont, dass sich das Angebot an den Bedürfnissen zu orientieren habe. Insbesondere pflegende Angehörige seien zu entlasten. Der Strukturplan des Landes berücksichtige das, so Nowara: „Mit dem ambitionierten Ausbau der Tagespflegeplätze um 40 Prozent wird hier ein wichtiger Beitrag geleistet.“ (mami)