Ärger in ÖVP wegen Tankstopp für Lkw

Dass das Land Tirol mit zeitweisen Fahrverboten bei den Autobahnauf- und -abfahrten den Billig-Tanktourismus eindämmen möchte, sorgt innerhalb der Tiroler ÖVP für gehörigen Ärger. Schließlich vertritt die Tiroler VP-Nationalrätin Rebecca Kirchbaumer just die Interessen der Tankstellenbetreiber. In den vergangenen Tagen führte sie dazu Gespräche, von der Vorgangsweise der schwarz-grünen Landes­regierung und der Petition der Tiroler im Parlament wurde sie ziemlich überrumpelt. Jetzt will Kirchbaumer einen runden Tisch mit Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felip­e (Grüne). Weil: „Für die Wirtschaft kann das nur das letzte Mittel sein. Immerhin greift man mit solchen Maßnahmen in einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb ein und beeinflusst diesen entgegen bestehender Genehmigungen und Widmungen“, appelliert sie an die Landespolitik, alternative Ansätze zu den Fahrverboten zu verfolgen.

Das Transitforum mit Fritz Gurgiser ist hingegen froh, dass erstmals ein zaghafter „Versuch“ gestartet wird, diesem Problem ein Ende zu bereiten. Denn der Billigdiesel sei einer der Hauptgründ­e, warum über den Brenner mehr als 50 Prozent „Umwegtransitverkehr“ mit allen Belastungen rollen, betont Gurgiser. Ebenso stünden täglich viele Transit-Lkw auf dem Zubringer beim Einkaufszentrum Dez illegal bei der Haltestelle. (pn)