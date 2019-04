Sautner Opposition erzwingt Neuwahl

Von Agnes Dorn

Sautens – Nach fast drei Jahren ständigen Streits, Auseinandersetzungen bis zur totalen Handlungsunfähigkeit und massiven Beschuldigungen von beiden Seiten hat die Liste der Sautner Opposition unter Vizebürgermeister Oswald Gritsch bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend einen Schlussstrich unter die verfahrene Situation gesetzt: Die Sautner Impulse verkündeten geschlossen ihren Rücktritt.

BM Köll beteuert, dass „nach bestem Wissen und Gewissen“ gearbeitet worden sei. - Dorn

Die Bürgermeisterliste kann aber nicht – wie seinerzeit in Rietz – weiterhin alleine arbeiten. Weil nämlich die Sautner Impulse die Mehrheit der Mandate im Dorfparlament besitzen, wird der gesamte Gemeinderat aufgelöst. Allerdings erst dann, wenn alle Rücktritte der sieben Gemeinderäte und neun Ersatzgemeinderäte mit Ablauf der einwöchigen Frist rechtskräftig werden (also kein Einziger vom Rücktritt zurücktritt). Dann wäre der Gemeinderat mit den nur noch sechs verbleibenden Mandataren der Bürgermeisterliste nicht mehr beschlussfähig. In weiterer Folge würde die Landesregierung den Gemeinderat auflösen und es käme zu Neuwahlen.

Die Gründe für den geschlossenen Rücktritt legte Vizebürgermeister Oswald Gritsch in einer längeren Rede im letzten Tagesordnungspunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung dar: „Der Bürgermeister ignoriert die Tiroler Gemeindeordnung. Er tätigt ohne Beschlüsse nicht budgetierte Ausgaben im sechsstelligen Eurobereich, er macht, was er will – und das alles ohne Konsequenzen. Wir werden ihm nicht die Möglichkeit bieten, am Ende der Amtsperiode jede finanzielle Belastung seiner Alleingänge mit der Erklärung, dass wir die Mehrheit hatten, auf unsere Liste abzuschieben.“ So wurde weder der Jahresrechnung 2018 (die im ordentlichen Haushalt ein Minus von rund 345.000 Euro und im außerordentlichen Haushalt ein Minus von rund 334.000 aufweist) noch dem Haushaltsplan für 2019 zugestimmt.

Neben der finanziellen Situation war einer der Tropfen, die bei den Sautner Impulsen laut eigenen Angaben das Fass zum Überlaufen gebracht haben, die Situation rund um das Freizeitzentrum: Dieses soll zum neuen Clubhaus der geplanten Ötztal Golfanlage umfunktioniert werden. „Der Bürgermeister hätte das Freizeitzentrum einfach verschenkt. Im derzeitigen Konzept ist der Kultursaal ersatzlos gestrichen“, zeigt sich Mandatarin Ursula Hörburger empört.

Der noch vor dem Rücktritt von den Impulsen eingebrachte und mit ihrer Mehrheit beschlossene Antrag sieht nun vor, dass das Freizeitzentrum dem Golf-Club nur unter aktiver Miteinbeziehung der Gemeinde in die Planung zur Verfügung gestellt wird. Außerdem müsse ein Kultursaal in mindestens der gleichen Größe wie der bestehende errichtet werden, das Schwimmbad in Betrieb bleiben und ein Ablösebetrag für das Freizeitzentrum zugunsten des Kultursaals und des Schwimmbads von der Golf GmbH entrichtet werden. Die Verhandlungen zu diesem Projekt wird dann wohl jener Gemeinderat zu führen haben, der dem jetzigen folgt – wenn nicht doch noch ein Mandatar der Impulse seinen Rücktritt vom Rücktritt innerhalb der nächsten Tage erklärt.

Der am Donnerstag überraschte BM Manfred Köll gab sich wortkarg: „Es ist nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet worden.“