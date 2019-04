Bemühen um „e5“ belohnt: „European Energy Award“

Imst — Die Imster Entwicklung als e5-Gemeinde ist eine Erfolgsgeschichte. Gleich nach dem ersten Monitoring erhielt die Stadt drei der fünf „e‘s“ zugesprochen und auch im Mobilitätscheck verpasste man nur ganz knapp den dritten von fünf möglichen Sternen. Zur Entwicklung seit 2017 konnte Umweltreferent Norbert Praxmarer somit eine stolze Bilanz vorlegen. Und die wurde ihm noch einmal versüßt, zumal ihm Gemeindebetreuerin Barbarar Erler-Klima von Energie Tirol auch gleich die Plakette des „European Energy Award“ mitbrachte. Nicht weniger als 70 Maßnahmenfelder für die Energieeffizienz schlägt die Energie Tirol ihren 50 e5-Gemeinden vor, die Imster Maßnahmen füllen drei Seiten. Zuletzt hatte Umweltreferent Praxmarer im Gemeinderat von den Erfolgen berichtet — etwa dass die Einsparungen durch LED bei der Straßenbeleuchtung bereits 72 Haushalte ein Jahr versorgen würden. Praxmarer will weiter dranbleiben. Eine große Aufgabe sieht er im Ausbau des Radverkehrs in Imst — da könnte der dritte Mobilitätsstern fällig werden. Weiterhin gehe es um Müllvermeidung — und dabei erinnert er an die Aktion „Imst sammelt Mist“ am 27. April. Ebenfalls heuer sollte der große Kreisverkehr Auf Arzill im Rahmen der Aktion „Natur im Garten“ mit heimischen Blumen besät werden, um Bienen und Insekten Nahrung zu geben. (pascal)