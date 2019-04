Clusterschule ersetzt in Walchsee eine „alte Bude“

Walchsee – „Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss!“ Mit diesen Worten von Wilhelm Busch eröffnete der Walchseer Gemeinderat Ekkehard Wimmer die Feier zur offiziellen Inbetriebnahme der Volksschule Walchsee am Wochenende.

Viel Kritik hatte Walchsees Bürgermeister Dieter Wittlinger vor Jahren einstecken müssen, als er die geplante Sanierung der Schule stoppen ließ. „Kein halbes Jahr im Amt und schon will er sich sein Denkmal bauen“, hörte er von Gemeindebürgern, wie er erzählte. Für ihn stand aber fest, dass trotz Sanierung die Schüler in einer „alten Bude“ lernen müssten. Daher favorisierte er den Neubau.

Die Walchseer Kinder gestalteten die Eröffnungsfeier stimmkräftig mit. - Eberharter

Nach Diskussionen in der Gemeinde kam es schließlich zum Abriss und Neubau, und nach einer Übergangsphase in Containerklassen konnte im September 2018 die neue Clusterschule bezogen werden. Es ist dies ein neues Schulsystem, bei dem die Klassenzimmer etwas kleiner als üblich sind, die Kinder jedoch den zentralen Raum – den so genannten Marktplatz – ebenfalls zum Lernen nützen können.

Kurz vor Baubeginn kam dann noch die Erkenntnis, dass auch die Räume für die Kleinkinderbetreuung „Seezwerge“ viel zu klein waren und diese daher ebenfalls im neuen Gebäude untergebracht werden sollten.

Das Parterre des nun fertigen Hauses wird von Vereinen und Organisationen auch für Veranstaltungen genutzt, im Keller sind zudem Lagerräume für diese untergebracht.

7,2 Millionen Euro wurden für diesen Bau veranschlagt, abgerechnet wurde mit 7,1 Millionen Euro, wie bei der Eröffnungsfeier zu erfahren war. Davon hat die Gemeinde 3,5 Millionen Euro zu finanzieren.

„Bildung muss Potenzial­entfaltung sein“, unterstrich die Schulleiterin Verena Gapp in ihrer Rede. Sie sei auch glücklich über die neuen Tafeln, die wie ein Tablet funktionieren. Diese konnte man sich deshalb leisten, weil auch andere Schulen – u. a. in Ebbs – umgerüstet haben und man die Ausschreibung dafür gemeinsam getätigt habe. (be)