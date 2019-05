Brenner-Zulauf in Bayern: Am 1. Juli liegen Pläne für Bahn vor

Von Wolfgang Otter

Kufstein, Rosenheim – Das Szenario hätte nicht besser passen können: Auf der Autobahn in Richtung Tirol staut sich durch die Blockabfertigung bei Kufstein zwischen Rosenheim und der Grenze ein Lkw nach dem anderen. Im Rosenheimer Infobüro informiert zeitgleich die Deutsche Bahn über den Ausbau der Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel. Das dritte und vierte Gleis soll ja auch mit dazu dienen, die Lkw-Schlange vor der Blockabfertigung an der Grenze zu verkürzen. Und die Verlegung der Güter von der Straße auf die Schiene ist auch in Bayern mittlerweile ein Thema.

Zuvor mussten die Planer der neuen Bahnzulaufstrecke von München bis nach Schaftenau aus 110 Variantenvorschlägen 37 aussortieren, um bis 1. Juli daraus fünf oder sechs Grobtrassen zu ermitteln. Bis in die zweite Hälfte des Jahres 2020 soll dann die optimale, auch in Kufstein mit Spannung erwartete Trasse vorliegen. Erst dann wird man in der Festungsstadt genau wissen, wo die Bahn in der Erde verschwindet und ob man der von den Bewohnern befürchteten Belastung entgeht. Die große Menge der Vorschläge aus den einzelnen Arbeitskreisen ist für Projektleiter Torsten Gruber (DB) ein gutes Zeichen. Es zeige, „dass der Dialog funktioniert“. Wenn auch mit Abstrichen. Nach einem geballten Bürgerprotest gegen den Neubau wurden die Gespräche ausgesetzt. Was Kufstein anbelangt, haben sich bekanntlich der Jochstein- und der Kitzwandtunnel durch die Auswirkungen auf den Hechtsee als nur bedingt umsetzbar herausgestellt. Stattdessen werden zwei alternative Tunneltrassen östlich des Hechtsees geprüft. Von der möglichen Verlegung des offenen Verknüpfungspunktes (samt Bestandsstrecke) zur Autobahn könnte Erl bezüglich des Lärms betroffen sein (Infos unter www.brennernordzulauf.eu).

Die DB untersucht noch die Modernisierung der bestehenden Bahnstrecke. Bis zu 320 Züge wären dort möglich. Wie viele noch durch Ortsumfahrten und ein drittes Gleis möglich sind, weiß man ebenfalls am 1. Juli.