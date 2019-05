Johann Aigner wird neuer TSD-Chef, Flüchtlingsheime sperren zu

Innsbruck – Die für die Flüchtlingsbetreuung zuständigen Tiroler Sozialen Dienste (TSD) bekommen mit 1. Juli einen neuen Geschäftsführer: Der Sozialmanager und Erziehungswissenschafter Johann Aigner setzte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durch, teilte Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) am Freitag mit. Aigner folgt Harald Bachmeier nach, der vergangenes Jahr seinen Sessel räumen musste.

„Beim neuen Geschäftsführer handelt es sich um einen Profi, der seit nunmehr 30 Jahren im Tiroler Sozialwesen tätig ist und sehr viel Kompetenz und Erfahrung mitbringt“, so Fischer. Der Unterländer hatte zuletzt das „AufBauWerk - Unternehmen für junge Menschen“ mit knapp 160 Mitarbeitern geleitet, das sich an fünf Standorten in ganz Tirol um die Ausbildung von jungen Menschen mit Förderbedarf kümmert. Er ist zugleich Gründungsmitglied der argeSODiT, einem Zusammenschluss der sozialen Dienstleistungsträger für Menschen mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten und psychischen Beeinträchtigungen in Tirol.

2500 Menschen in Betreuung

„Auch in meiner neuen Tätigkeit geht es um die bestmögliche Integration von Menschen in unsere Gesellschaft. Die enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, TSD, Freiwilligen und Bildungseinrichtungen ist dabei der Schlüssel“, erklärte Aigner.

Aktuell werden in Tirol laut Fischer rund 2500 geflüchtete Menschen betreut. Dies bedeute einen Rückgang von gut 60 Prozent gegenüber dem Jahr 2016. Entsprechend seien in den letzten Monaten auch die Ressourcen innerhalb der TSD angepasst worden. Aktuell sind dort 200 Mitarbeiter beschäftigt.

Mehrere Flüchtlingsheime werden geschlossen

Aufgrund der rückgängigen Zahlen kommt es laut einem Bericht des ORF Tirol indes auch zum Schließen von Flüchtlingsheimen. Mit Ende Juli werde etwa das Flüchtlingsheim in Oberperfuss mit derzeit 45 Bewohnern geschlossen. Auch das Heim in Längenfeld im Ötztal, wo derzeit 24 Asylwerber wohnen, sperrt zu. In St. Johann wiederum sind zwei Einrichtungen, in Brixen im Thale eine Flüchtlingsunterkunft betroffen.

Die Tiroler Sozialen Dienste befinden sich schon länger in den Negativschlagzeilen. Bereits Ende 2017 hatte der Landesrechnungshof organisatorische und strukturelle Mängel aufgezeigt. Zudem war unter anderem eine 3,2 Millionen Euro-Klage im Zusammenhang mit einem ursprünglich mit einer Bau-und Immobilienfirma vereinbarten Mietvertrag im Raum gestanden. Mittlerweile vereinbarte man einen Vergleich über 2,1 Mio. Euro. Mitte August 2018 hatte die schwarz-grüne Landesregierung überdies einen beträchtlichen Mitarbeiterabbau angekündigt. Der Personalstand muss bis Ende des Jahres 2019 um etwa 150 Mitarbeiter auf rund 80 reduziert werden, hatte es geheißen.

Rund um die TSD gibt es auch ein politisches Nachspiel. In der kommenden Woche soll im Landtag die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses auf Betreiben der Oppositionsparteien beschlossen werden. (TT.com, APA)