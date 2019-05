Der Deponie in Reith fehlt das Grundstück

Von Jasmine Hrdina

Reith i. A. – Wo Pläne über Deponien bekannt werden, bleiben Jubelschreie erfahrungsgemäß aus. Laut wurden in den vergangenen Tagen dafür die Sorgen der Reither Gemeindebürger. Ein hiesiges Transport- und Erdbewegungsunternehmen will im Bereich Neudorf/St. Gertraudi eine knapp 48.000 Kubikmeter fassende Bodenaushubdeponie ansiedeln. Auf eine Laufzeit von 20 Jahren sind 30 Lkw-Fahrten pro Richtung vorgesehen, die Anlage würde knapp 66 Stunden pro Woche in Betrieb sein. Der Aufschrei in der tourismusgeprägten 2700-Einwohner-Gemeinde war groß – verhallt nun aber im Nichts. Denn: Zwölf Tage vor der geplanten Verhandlung zieht sich der Grundeigentümer des Areals, auf dem die Deponie errichtet werden sollte, aus der Angelegenheit zurück. „Das Projekt wird abgeblasen, der Eigentümer informiert gerade die Bezirkshauptmannschaft“, erklärte BM Johann Thaler gestern auf Anfrage der TT.

Eine Realisierung wäre aus verkehrstechnischer Sicht ohnedies schwierig gewesen, meint der Gemeindechef. Die Lkw hätten quer durch den oberen Ortsteil fahren müssen. Auf der engen Fahrbahn von St. Gertraudi aus herrsche eine 7,5-Tonnen-Beschränkung, auch durch das Dorfzentrum hätte der Schwerverkehr nicht ausweichen können.

Gegen eine Bodenaushubdeponie im Gemeindegebiet generell spricht sich BM Thaler aber nicht aus. „Man braucht solche Deponien immer wieder und muss sie auch regional unterbringen und nicht alles 20 Kilometer weit wegbringen.“ Zu hinterfragen sei allerdings die Dimension, eine kleinere Anlage wäre für ihn wünschenswert.

Ähnlich sieht das auch der Geschäftsführer des Tourismusverbands Alpbachtal-Seenland, Markus Kofler. Ohne auf den konkreten Fall eingehen zu wollen, sieht er Projekte dieser Art kritisch: „Ich bin kein Freund von Deponien in Wohn- und Tourismusgegenden. Im Einzelfall sind diese aber sinnvoll.“