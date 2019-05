Nachwehen der Präsidentenwahl, Harsche Kritik an Spitalsreform

Die Spitalsreform bleibt ein Zankapfel. Nachdem Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) aktuell von Strukturveränderungen mit zwei Geschwindigkeiten spricht und das LKH Natters in einer ersten Etappe ausspart, nimmt AK-Präsident Erwin Zangerl das Land neuerlich in die Pflicht. „Alle anderen Spekulationen stellen nur eine unnötige Verunsicherung der Bevölkerung, der Ärzteschaft und des Pflegepersonals dar.“ Weil laut Zangerl die Einsparungspläne in den Spitälern jedoch noch nicht vom Tisch seien, forderte die AK-Vollversammlung, dass die Spitäler erhalten bleiben müssten, um die Versorgung für die Bevölkerung auch in Zukunft zu sichern.

Zuletzt hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft Anklage gegen den Leiter der Wahlkommission Innsbruck-Land bei der ersten Bundespräsidenten-Stichwal 2016 – er ist indessen hochrangiger Beamter im Amt der Landesregierung – und dessen Stellvertreter erhoben. Es geht um den Verdacht des Amtsmissbrauchs. Zwei Wahlvorsitzende (Kufstein und Schwaz) warten hingegen noch auf eine Entscheidung. Das Ermittlungsverfahren gegen die beiden Wahlleiter ist noch nicht abgeschlossen. (pn)