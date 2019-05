Platter: „VP-Bürgermeister haben durchwegs Neuwahlen verlangt“

Von Peter Nindler

Innsbruck — Für die Tiroler gibt es keine Verschnaufpause: Nach der Nationalratswahl 2017, der Landtags- und Innsbrucker Gemeinderatswahl 2018, der bevorstehenden EU-Wahl am nächsten Sonntag werden sie dann wieder zu den Wahlurnen gerufen. Das bedauert FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus hätten die Konsequenzen aus ihrem Fehlverhalten gezogen. „Aber das Reformprogramm funktioniert, inhaltlich sind wir auf einem guten Weg." Für Neuwahlen besteht aus der Sicht Abwerzgers kein Grund, „dafür muss Kanzler Kurz jetzt die Verantwortung übernehmen".

Ganz anders VP-Landesparteiobmann und Landeshauptmann Günther Platter. „Die Entscheidung von Sebastian Kurz, die Koalition zu beenden und in Neuwahlen zu gehen, ist richtig und wird von mir zu 100 Prozent unterstützt. Ich habe immer wieder den politischen Stil und die Wortwahl der FPÖ kritisiert." Die gestrigen Enthüllungen hätten diesen Eindruck leider bestätigt und deutlich gemacht, dass diese FPÖ aktuell nicht regierungsfähig ist, sagt der Landeschef. Für ihn war die Entscheidung des Bundeskanzlers die einzig logische Konsequenz. Denn die FPÖ hätte außerdem Desinteresse an einer personellen Veränderung gehabt.

Fühlt sich Platter in seiner politischen Zurückhaltung gegenüber der FPÖ bestätigt? „Ich habe wiederholt meinen Unmut über gewisse Vorgänge in der FPÖ kundgetan." Der Landeshauptmann verweist auf die Tiroler Landtagswahl im Vorjahr, nach der die FPÖ massiv in die Regierung gedrängt habe. Für ihn, so Platter, sei aber immer entscheidend, mit welchen Personen eine Regierung gebildet werde. „Da muss man sich auch die Funktionäre aus der zweiten Reihe anschauen."

Platter berichtet von einer eindeutigen Stimmung an der ÖVP-Basis. „Unsere Bürgermeister sprechen sich klar für Neuwahlen als einzig richtigen Schritt aus." Natürlich höre er auch Kritik aus der Bevölkerung, die nicht schon wieder wählen will. „Aber wir müssen um Verständnis bitten, dass es keinen anderen Weg geben kann."