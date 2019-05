Lugger weg, FP-Verein in Osttirol

Der ehemalige freiheitliche Landesrat Johannes Lugger ist aus der FPÖ ausgetreten. Das teilte der ehemalige Richter der Partei mit. 2008 wurde er ausgeschlossen, weil er bei der Nationalratswahl für das BZÖ kandidiert hatte. 2014 kehrte er zur FPÖ zurück.

Im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre rückt das „Freiheitliche Bildungsinstitut St. Jakob“ in den Mittelpunkt. Diesem Verein der Wiener FPÖ gehört in St. Jakob in Osttirol die Pension „Enzian“, Vizepräsident war bis zu seinem Parteiaustritt wegen des Video-Skandals Johann Gudenus. Kassier ist der heuer ins Direktorium der Nationalbank aufgerückte Freiheitliche Eduard Schock. In der Pension werden Zimmer vermietet und Seminare des Bildungsinstituts abgehalten. Der Verein wurde, wie berichtet, 2011 gegründet, 2012 kaufte er die Pension um 310.400 Euro. Seit 2016 gibt es keine Vereinsaktivitäten mehr, sprich Vorstandswahlen. Das dürfte wohl die Vereinsbehörde interessieren. (pn)