ÖVP mit Kantersieg, Mandat für Thaler: So hat Tirol gewählt

Innsbruck — Tirols ÖVP-Spitzenkandidatin Barbara Thaler nannte bereits die Österreich-Trendprognose um 17 Uhr mit Platz 1 für die Türkisen „sehr cool". Noch nicht wissend, was da im Laufe des Wahlabends noch so an guten Meldungen kommen würde. Von Tag zu Tag habe sie in den letzten Wahlkampfauftritten gespürt, dass die Stimmung für die ÖVP besser geworden sei. Das Gefühl täuschte nicht: Mit 44,36 Prozent und einem Plus zu 2014 von 11,96 Prozentpunkten schaffte die ÖVP einen Kantersieg. Sie übertraf damit die Stärke, die sie 2018 bei der Landtagswahl (44,26%) erzielt hatte, leicht. Die Tirolerin Barbara Thaler dürfte mit mehr als 30.000 Vorzugsstimmen einen Sprung nach vorne machen, und die drei vor ihr gereihten Kandidaten Lukas Mandl, Wolfram Pirchner und Christian Sagartz überholen. Das endgültige Vorzugsstimmen-Ergebnis wird am Nachmittag bekannt gegeben.



LH und VP-Chef Günther Platter bezeichnete das Ergebnis als außergewöhnlich: „Wir liefern eines der besten ÖVP-Ergebnisse nach Wien und liegen selbst bei den Zugewinnen teilweise doppelt so hoch wie andere Bundesländer."

Wahlkarten entscheiden Rennen um Platz zwei

Ohne je auch nur die Chance auf ein Leiberl für das EU-Parlament zu haben, waren am Sonntag die restlichen Spitzenkandidaten der Tiroler Parteien ins Rennen gegangen. Mit Verkündung des Wahlergebnisses um 23 Uhr zeichnete sich ab, dass das Rennen um Platz zwei wohl erst am Montag mit Auszählung der Wahlkartenstimmen entschieden sein dürfte. Beantragt wurden 53.525 Stück.

Ein Minus fuhren sowohl FPÖ als auch Grüne und SPÖ ein. Dennoch lag mit dem vorläufigen Endergebnis die FPÖ mit 15,88 % (-1,56) vor der SPÖ (15,04 %; -1,68) und den Grünen (14,79 %; -2,74). Bereits lange vor Bekanntgabe des Ergebnisses durch die Landeswahlbehörde bejubelte FP-Landeschef Markus Abwerzger den zweiten Platz für die Blauen: „Wir sind eine geschlossene Partei vom Bodensee über den Achensee bis zum Neusiedler See." Das Ergebnis zeige, dass das Krisenmanagement der FPÖ funktioniere. Mehr noch freute Abwerzger aber, dass man in Tirol die Grünen bei einer EU-Wahl überholt habe.

Grüne fallen auf Platz vier

Das größte Minus steht vorerst bei den Grünen. Sie fielen vom zweiten auf den vierten Platz zurück. Mit Blick auf das Bundesergebnis und den Nationalrats-Rauswurf 2017 sprachen Grünen-Kandidat Michael Mingler und Klubobmann Gebi Mair dennoch von einem „riesigen und eindrucksvollen Comeback".

Ausgerückt, um den stärksten Zuwachs aller roten Landesparteien einzufahren, musste Neo-Landeschef Georg Dornauer ein Minus für die SPÖ erklären: „Das Ergebnis ist enttäuschend. Wir haben die letzten Wochen nicht nutzen können." Man werde das Ergebnis analysieren und Schwachstellen hinterfragen.

Ein Minus schrieben am Sonntag auch die NEOS (8,39 %, -1,26) an. Mehr als erfreulich ist indes die Wahlbeteiligung. Sie kletterte wieder auf 44,9 Prozent (+9,48) empor.

Auch in der Landeshauptstadt Innsbruck konnte die ÖVP um 6,6 Prozentpunkte auf 27,73 Prozent zulegen und überholte damit die Grünen, die bei der EU-Wahl 2014 mit 24,98 Prozent noch stimmenstärkste Partei waren - die ÖVP erreichte 2014 21,13 Prozent. Die Grünen, traditionell sehr stark in Innsbruck und derzeit auch mit Bürgermeister Georg Willi unter grüner Führung, mussten bei der EU-Wahl 2019 ein Minus von 1,04 Prozentpunkten hinnehmen. Sie erreichten somit 23,94 Prozent und landeten hinter der ÖVP auf Platz zwei. Die drittstärkste Partei in der Landeshauptstadt wurde die SPÖ (19,61 Prozent), gefolgt von der FPÖ (15,58 Prozent) und den NEOS (10,56 Prozent).

Wahlbeteiligung von über 50 Prozent erwartet

Die drei Gemeinden mit der höchsten Wahlbeteiligung (ohne Wahlkarten) sind Hinterhornbach mit 70 Prozent, Vorderhornbach mit 65,70 Prozent und Gramais mit 63,64 Prozent und kommen damit allesamt aus dem Bezirk Reutte. Die Wahlbeteiligung lag in Tirol bei 44,9 Prozent, was eine Steigerung gegenüber der vergangenen Europawahl 2014 um 9,48 Prozent bedeutet. Mit den eingelangten Wahlkarten miteingerechnet wird eine Wahlbeteiligung in Tirol von über 50 Prozent erwartet, teilte das Land Tirol mit. (mami, TT.com, APA)