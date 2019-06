Tiroler Arzt entlassen: „Unfassbar, was an der Klinik Graz abläuft“

Von Peter Nindler

Innsbruck, Graz – Die Universitätsklinik in Graz gilt als schwieriges Terrain. Vor allem für die dortigen Mediziner und Klinikchefs. Landespolitik, die steirische Krankenanstaltengesellschaft KAGes und die Medizinische Universität Graz „ziehen“ sprichwörtlich an allen Ecken und Enden. In diese Mühlen ist jetzt der bekannte Tiroler Herzchirurg Otto Dapunt (61) geraten.

Mitte der 1990er-Jahre hat er in Innsbruck die Herztransplantation unter der damaligen Führung von Raimund Margreiter erfolgreich reaktiviert und weiter ausgebaut. Von 1999 bis 2014 leitete er als Direktor eine renommierte Klinik für Herzchirurgie in Deutschland. Vor acht Jahren lehnte der Tiroler eine Berufung an die Medizinische Privatuniversität Salzburg ab, 2014 ging er dann als Chef der Herzchirurgie nach Graz. Anfang April 2019 wurde Dapunt dort jedoch dienstfrei gestellt, auch als Professor der Medizin-Uni. Und in dieser Woche folgte die Entlassung.

Otto Dapunt geht rechtlich dagegen vor. Er klagt auf Wiedereinstellung. „Was hier abläuft, kann ich nicht mehr nachvollziehen“, kritisiert der 61-Jährige seine ehemaligen Dienstgeber. Fachlich und organisatorisch genießt Dapunt einen untadeligen Ruf, wie der TT aus Medizinerkreisen bestätigt wird.

Eine von zwei Oberärzten durchgeführte und letztlich komplikativ verlaufene Herztransplantation im Jahr 2016 und zuletzt ein Herzpatient, der wegen einer notwendigen Zahnbehandlung kurzzeitig entlassen und zu Hause, noch vor der Herz-OP, verstorben war, nahmen Krankenhausführung und Uni zum Anlass, gegen Dapunt vorzugehen.

„Hier werden Vorwürfe erhoben, die nicht mit meiner globalen Verantwortung für die Abteilung verknüpft werden können.“, sagt Dapunt. Ihm sei es naturgemäß unmöglich, Fachärzte, die eigenverantwortlich handeln dürfen und müssen, ununterbrochen zu überwachen. „Bei der Herztransplantation war ich im Urlaub und bei der kurzfristigen Entlassung des Patienten, damit er sich beim Zahnarzt behandeln lassen kann, stand ich selbst im Operationssaal. Ich hatte keine Kenntnis von dem Vorgang und wurde nicht einmal kontaktiert“, weist Dapunt die Anschuldigungen empört zurück.

Dass die Oberärzte, die für die Komplikationen bei der Herztransplantation verantwortlich waren, ungehindert weiterarbeiten dürfen, aber Dapunt drei Jahre später „zum Schutz der Patienten“ suspendiert wurde, entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie. Auch nicht, dass Dapunts Vorgänger an der Herzchirurgie, Karlheinz Tscheliessnigg (72), heute Vorstandsvorsitzender der Krankenanstaltengesellschaft ist. Auf Spekulationen will sich Dapunt nicht einlassen: „Das ist nicht meine Baustelle, ich wollte einzig und allein meine Klinik als modernes Herzzentrum etablieren.“

Passt die Qualität nicht an der Herzchirurgie? Sind die zu geringen Fallzahlen bei Herztransplantationen, die jetzt gestoppt wurden, das Problem? Dapunt ist um Differenzierung bemüht: „Zum einen geht es um den medizinischen Alltag, wo uns jährlich eine ausgezeichnete Qualität bescheinigt wird. Natürlich können wir nicht alle Patienten retten, aber bei der Mortalitätsrate schneiden wir ebenfalls gut ab.“ Bei Herztransplantationen gelte es natürlich die Frequenz zu steigern. „Das habe ich von Anfang an gesagt. Denn die Fallzahlen waren schon viele Jahre vor meiner Zeit sehr niedrig.“ Dapunt hatte bereits ein Konzept zur Verbesserung des Herztransplantationsprogrammes vorgelegt, weil es schon vor seinem Wechsel nach Graz Mängel gegeben hat. Doch der KAGes-­Vorstand (!) setzte die Vorschläge nicht um. Deshalb ging Dapunt den Weg über die Kunstherzimplantationen. „Das Programm war so erfolgreich, dass es wieder eine zunehmende Warteliste für Transplantationen gegeben hat.“

Wie geht es weiter? Dapunt vertraut zum einen auf die noch von ihm beim Gesundheitsministerium beantragte umfassende Qualitätsuntersuchung (Peer-Review-Verfahren). Offenbar fällt sie für Dapunt positiv aus, wie durchgesickert ist.

Trotzdem: Neben der Entlassung, weil Dapunt auch noch vorgehalten wird, Privatpatienten bei Operationen vorgereiht zu haben, erfolgte eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Graz. All das macht Dapunt fassungslos. „Das sind völlig absurde Vorhaltungen. Ich habe Privatpatienten bei Operationsterminen nie bevorzugt, sondern alle medizinischen Eingriffe wurden nach transparenten Kriterien eines Operationsmanagements vorgenommen. Das ist nachweis- und belegbar.“ Außerdem habe es sich bei drei Viertel aller von ihm durchgeführten Operationen um keine Klassepatienten gehandelt.

Gegenüber der Staatsanwaltschaft kann Dapunt die Anschuldigungen durch ein bereits vorliegendes Fachgutachten entkräften. Nachweislich habe er vor allem Allgemeinpatienten mit schwierigen Erkrankungen, die sonst niemand operieren konnte, versorgt. „Was man mir anlasten möchte, stimmt einfach nicht.“ Jetzt hofft der Herzchirurg auf rasche rechtliche Klärungen, „damit mein Ruf so wiederhergestellt wird“.