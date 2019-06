FPÖ übt heftige Kritik an „Baustellenchaos“ in Innsbruck

Geduld brauchen die Autofahrer angesichts der zahlreichen Baustellen in Innsbruck. Den verkehrstechnischen Super-GAU fürchtet FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel, wenn im Sommer wieder Zehntausende Touristen, vornehmlich aus Italien, nach Innsbruck kommen. „Bereits jetzt steht der Verkehr in der Landeshauptstadt beinahe still."

Federspiel ortet jahrelanges Versagen: „Autos bzw. die Fahrer sind das Feindbild der Grünen, die seit 2012 für die Verkehrsagenden in Innsbruck zuständig sind."

Der FPÖ-Chef fordert erneut ein digitales Hotelroutensystem. „Viele Reisebusfahrer kennen sich in der Stadt nicht aus, da die Baustellen für zahlreiche Umwege sorgen." (TT)