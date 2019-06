Heli-Taxis und Co.: Schwarz-Grün kündigt Verhandlungen mit Bund an

Innsbruck – Der Rechtsausschuss des Landtags ging in seiner gestrigen Sitzung regelrecht in die Luft. Wie berichtet, lag ein Bericht der Umweltschutzabteilung hinsichtlich der Ist-Situation im Bereich der touristischen Hubschrauberflüge vor. Diese sind zwar generell verboten, jedoch nicht, wenn der Flug zwischen zwei Flugplätzen stattfindet. Auch Heliports gelten also solche.

Die Liste Fritz hatte ein Verbot dieser Ausnahmen per Antrag angeregt. Im Ausschuss brachten die Regierungsfraktionen von ÖVP und den Grünen stattdessen aber einen Abänderungsantrag ein, der letztlich auch angenommen wurde. Somit soll die Landesregierung nach der Nationalratswahl mit der dann neu konstituierten Bundesregierung in Kontakt treten, „um eine Novelle des Luftfahrtgesetzes anzustoßen“.

VP-Klubobmann Jakob Wolf verwies zwar darauf, dass touristische Taxi-Flüge noch immer – gemessen an der Gesamtzahl der Flugbewegungen in Tirol – eine Minderheit darstellen, man aber offen für strengere Regelungen sei, sofern diese auch gewünscht werden. Zumal es auch in anderen Bereichen – Stichwort Drohnen – ebenso Nachschärfungsbedarf im Luftraum gebe.

Ebenso wie Wolf verweist LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) darauf, dass das Naturschutzgesetz Tirol keinen weiteren Handlungsspielraum mehr gebe. Insofern sei eben der Bund gefordert. Sie selbst plädiert aber dafür, eben bereits jetzt über eine stärkere Regulierung touristischer Hubschrauberflüge nachzudenken, bevor selbige überhandnehmen könnten. Mit der neuen Bundesregierung wolle sie deshalb gleich ein ganzes Paket verhandeln. Wie etwa auch die Forderung, österreichische Schutzgebiete samt landesspezifischer Einschränkungen endlich in die Luftfahrtkarten einzutragen.

Antragsteller Markus Sint (Liste Fritz) zeigte sich gestern von Schwarz-Grün enttäuscht: „Durch die Abänderung ermöglichen ÖVP und Grüne weiterhin, dass Hubschrauber zu touristischen Zwecken zwischen 22 Heliports verkehren dürfen.“ Für die Liste Fritz böte das Naturschutzgesetz sehr wohl Handlungsalternativen. (mami)