Versorgung mit Wasser wurde in Hopfgarten gesichert

Hopfgarten – Ganz im Zeichen des Wassers stand am Freitag die Gemeinde Hopfgarten. So konnte man sich im Bauhof die Überwachungssysteme ansehen und danach wurde der Hochbehälter „Schindergraben“ am Glantersberg gesegnet.

„Den Hochbehälter ,Höger‘ durch einen zweiten abzusichern, das war schon lange der Wunsch in der Gemeinde“, erklärte Bürgermeister Paul Sieberer. Eine einzige schwierige Situation, von der die Bevölkerung allerdings nichts gemerkt hat, hat es gegeben, doch diese zeigte auf, wie wichtig es ist, dass die Wasserversorgung sozusagen auf mehreren Beinen steht.

Die Obere und die Untere Schindergrabenquelle werden am Glantersberg gefasst und in den Hochbehälter geleitet. Damit werden die beiden 150.000-Liter-Behälter gefüllt, der Rest kommt zurück in den Bach. Das Wasser für die Versorgung der Bürger kommt zu 70 Prozent vom „Höger“ und zu 30 Prozent vom „Schindergraben“ – und vermischt sich in den etwa 80 Kilometer langen Wasserversorgungsleitungen von Hopfgarten. Dies hat auch den Vorteil, dass sich das härtere Wasser vom Salvenberg mit dem etwas weicheren Wasser vom Glantersberg mischt und so eine optimale Wasserqualität entsteht.

Das Wasser für den Ortsteil Kelchsau könnte man nicht dazumischen, da dieses extrem weich ist. Erfreulich ist die Tatsache, dass Hopfgarten sehr stabile Quellen habe, die auch bei extremer Trockenheit Wasser liefern. Durch die Überwachungssysteme am Bauhof kann genau verfolgt werden, wo größere Wasser­entnahmen erfolgen. „Das Befüllen eines Pools entgeht uns dabei sicher nicht“, erklärte Hanspeter Erharter von der Gemeinde Hopfgarten.

Pfarrer Sebastian Kitzbichler sprach den Segen für den Behälter, der direkt neben der Straße aufgestellt worden ist. Die Kosten belaufen sich auf 498.000 Euro netto. Die Gemeinde Hopfgarten bekam dafür Fördermittel des Landes in der Höhe von 89.000 Euro. (be)