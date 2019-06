Weratschnig und Neßler um Platz 1 bei Tiroler Grünen, Heimreform bewegt

Die offizielle Bewerbungsfrist ist am Wochenende abgelaufen. Seit gestern ist es amtlich: Neun Kandidaten haben sich bei den Grünen um einen Platz auf der Landesliste für die Nationalratswahl Ende September beworben. Neben dem grünen Urgestein Heribert Insam (Innsbruck) sind das Stefanie Gartlacher (Kolsass), Thomas Haidenberger (Iselsberg-Stronach), Manfred Kecht (St. Johann i.T.), Patrick Kugler (Rum), Thomas Lörting (Rum), Martin Rauter (Pinswang) sowie die wohl zwei prominentesten Kandidaten: der ehemalige Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig (Schwaz) sowie die Innsbrucker Gemeinderätin Barbara Neßler.

Die Reihung der Kandidaten wird auf der grünen Landesversammlung am 29. Juni auf der Villa Blank­a entschieden. Während sich die anderen Kandidaten mit Platzierungswünschen zurückhalten, will Neßler (28) offen für den ersten Platz kandidieren. „Jetzt geht es um alles. Wir haben die Chance, wieder stark zurückzukommen“, begründet Neßler in ihrem Bewerbungsschreiben ihr­e Kandidatur. Doch auch Weratschnig will in den Nationalrat. Schaffen die Grünen den Wiedereinzug ins Parlament, ist den Tiroler Grünen ein Mandat sicher. Wird es ein sehr gutes Ergebnis, könnten auch zwei Mandate möglich sein. „Mit heutigem Stand werden ich für Platz eins kandidieren“, kündigte Weratschnig (44) deshalb gestern an. Die jetzige Lage sei ein­e ganz herausfordernde – umso mehr zählen für den ehemaligen Landtagsabgeordneten auch Erfahrung und Kompetenz. Für eine spannend­e Wahlversammlung ist damit gesorgt. Auch, weil laut Statut am Tag der Versammlung noch Kandidaturen eingereicht werden können.

Um ein Jahr nach hinten verschieben. Dazu fordert, wie berichtet, ISD-Geschäftsführer Hubert Innerebner das Land auf. Und meint damit das Ausrollen der Heim-Tarifreform auf alle Tiroler Heime. Noch gebe es hinsichtlich der neuen Tagsätze Nachbesserungsbedarf – die Personalkosten seien u. a. zu niedrig angesetzt. Heime hätten damit nicht das Auslangen. Der für Soziales in der Landeshauptstadt zuständige Vize-BM Franz Gruber (VP) teilt Innerebners Haltung, dass die Personalkosten „der Knackpunkt“ in der Tarifreform seien: „Die Tarife müssen die realen Kosten widerspiegeln.“ Vorerst bleibe das Ziel, die Reform 2020 flächendeckend zu etablieren – dies aber nur, „wenn etwas Tragfähiges am Tisch ist“. Dass es eine Vereinheitlichung der Heimtarife brauche, sei unbestritten, sagt Liste-Fritz-Klub­chefin Andrea Haselwanter-Schneider: „Das darf aber nicht zu einer finanziellen Schlechterstellung führen. Vor allem für das Personal braucht es mehr und nicht weniger Geld.“ Das neue Modell haben noch einige Problemstellen aufzuweisen. (mami)