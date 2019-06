MCI-Alarmglocken, Böhler für U-Ausschuss?

Das Land will die MCI-Planer klagen und die MCI-Planer das Land. Fakt ist, dass mit Herbst der Neubau neu aufgesetzt werden soll, die TT berichtete. Dazu dient ein „wettbewerblicher Dialog“, den der zuständige Landesrat Johannes Tratter (VP) durchführen will. Dass die Stadt nun – entgegen ursprünglicher Vereinbarungen aus dem Jahre 2015 im Zuge eines Dreiecksgeschäfts zwischen Bund, Land und Stadt – gar einen Baurechtszins vom Land auf dem betreffenden Fenner-Areal in der Kaiserjägerstraße verlangen könnte, lässt beim Land neue Alarmglocken läuten. Doch Bürgermeister Georg Willi (Grüne) winkte gestern ab: „Das Baurecht soll kostenlos sein, ich stehe dahinter.“ Sehr wohl räumt Willi aber ein, dass es Stimmen in der Stadt gebe, denen besagte Vereinbarung jetzt als zu großzügig erscheint. Willi hat indes andere Sorgen. Um die Grundstücke lastenfrei zu bekommen, wurde einst vereinbart, dass die Stadt dem Bund zwischen sechs und sieben Millionen Euro Ablöse für ein Bauverbot zu zahlen hat. Diese Summe, so bestätigte Willi gestern, sei jedoch exakt auf die Kubatur des inzwischen verworfenen Siegerprojektes abgestimmt gewesen. Wird das neue Projekt nun größer, dürfte auch die Zahlung der Stadt an den Bund steigen, so die Befürchtung.

Rund um den Untersuchungsausschuss zur Flüchtlingsgesellschaft TSD verdichteten sich gestern die Anzeichen, dass Schwarz-Grün Strafrichter Günther Böhler vom Landesgericht Innsbruck als Verfahrensleister präferieren könnte. Die Opposition hat wie berichtet Richter Josef Geisler vorgeschlagen. Bis 25. Juni soll die Entscheidung fallen. (mami)