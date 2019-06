Hahntennjoch-Blockade ist alles andere als unumstritten

Elmen, Imst – Morgen Sonntag um neun Uhr wird jeglicher Motorenlärm am Hahntennjoch verstummen. Die IG Xund’s Lechtl und das Transitforum haben zu einer Bürgerversammlung geladen, die gegen den Motorradlärm mobilmacht.

Von 9 bis 16 Uhr ist die Straße übers Joch vom Linserhof in Imst bis Elmen gesperrt. Die Bewohner und Gäste von Pfafflar sind in dieser Zeit praktisch eingesperrt. Fritz Gurgiser hat das Motto „Freie Fahrt für Mountainbiker“ ausgegeben. Ein Rahmenprogramm beim Aufstieg in Elmen soll der Sperre Eventcharakter verleihen.

estern herrschte noch reger Biker-Verkehr. - Parth

Die Freude über die „Veranstaltung“ ist aber nicht überall gleich ausgeprägt, wie die Postings von Kai Bürskens, Betreiber eines motorradfreundlichen Hotels in Bach/Schönau, beweisen. Er schätzt, dass 50 Prozent der Häuser im Lechtal von den Motorradausflüglern profitieren. „Deshalb ist es wichtig, dass die Kleinunternehmer im Lechtal genau hinsehen, wer sich am Sonntag an der Aktion beteiligt. Die brauchen alle wieder einmal etwas von uns. Und wenn es nur eine Vereinsspende für einen Ball ist“, zeigt er kein Verständnis darüber, dass dann genau die gleichen Leute zum Betteln kämen. Hier werde mit künstlichen Feindbildern gearbeitet. Im Netz geben ihm Gleichgesinnte Recht.

Auch der Geschäftsführer von Imst Tourismus, Thomas Köhle, richtete bereits im Vorfeld der Straßensperren auf Imster und Außerferner Seite einen Appell an die Behörde. „Mir ging es nicht darum, die Bürgerversammlung zu verhindern, dafür bin ich Demokrat genug. Doch anstatt die Motorradfahrer zu treffen, kommen Gasthäuser, Gewerbetreibende und Wanderziele, wie unsere Almhütten, zum Handkuss. Viele Einheimische und Touristen bleiben oberhalb des Linserhofs auf Imster Seite ausgesperrt.“ Köhle äußert im TT-Telefonat eine weitere Befürchtung, nämlich jene, „dass diese Art des Protestes Schule machen könnte und wir von weiteren Blockaden betroffen sein könnten“. Volle Unterstützung gibt es hingegen von den Außerferner Grünen. (hm, top)