Transit-Eiszeit zwischen Bayern und Tirol: Söder will klagen

Innsbruck – Reine Schikane und ein unsägliches Verhalten: Mit diesen kräftigen Worten hatte Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) auf die Fahrverbote im Großraum Innsbruck reagiert, die von heute bis 14. September jeweils am Wochenende von 7 bis 19 Uhr verordnet wurden. Damit soll der Pkw-Ausweichverkehr und in Folge das Verkehrschaos am niederrangigen Straßennetz der Vergangenheit angehören. Bei der Premiere am Donnerstag verlief alles reibungslos. Auch weil sich der Urlaubsverkehr in Grenzen hielt. Das könnte sich heute ändern.

Verkehrspolitisch ist eine neue Eiszeit zwischen Bayern und Tirol ausgebrochen. Ministerpräsident Markus Söder fordert sogar eine Klage. „Das Verhalten von Tirol ist diskriminierend und europarechtswidrig“, so Söder zum Münchner Merkur (Samstag). „Damit wird die Reisefreiheit in der EU massiv erschwert. Der Bund muss jetzt reagieren und gegen so ein Verhalten in Europa Klage einreichen.“ Zuvor hatte Reichhart eine Reaktion Bayerns von Gesprächen mit Tirol abhängig gemacht.

Dieser kleine „Transit-Gipfel“ ist auf TT-Nachfrage tatsächlich bereits fixiert. Wie es aus dem Büro der für Verkehr zuständigen LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) heißt, werde es am 22. Juli im Verkehrsministerium in München zu einem Treffen mit Reichhart kommen. Dort gehe es um den Güterverkehr entlang des Brennerkorridors. Es ist anzunehmen, dass Reichhart auch die jüngsten Fahrverbote aufs Tapet bringen wird. Bereits zuvor, nämlich am 1. Juli, werden sich Felipe und Reichhart in Rosenheim anlässlich einer Präsentation der Grobplanungstrassen für den Brennerbasistunnel sehen. Dort soll auch der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zugegen sein.

LH Günther Platter (VP) warf Reichhart gestern in einer Replik vor, dass dieser den Sinn der Tiroler Fahrverbote nicht verstanden habe. Es gehe um die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs und darum, die Bevölkerung zu entlasten. EU-rechtlich sei alles gedeckt, so Platter: „Nur weil unsere Nachbarn bei der Pkw-Maut eine empfindliche Niederlage einstecken mussten, sollen sie jetzt nicht die Beleidigten spielen.“

Kritik kommt auch vom ADAC. Zwar zeige er Verständnis für das Transitproblem, das Fahrverbot sei aber „aus Sicht der Touristen eine ganz schöne Kröte, die man schlucken muss“. (mami)