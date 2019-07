Millionen Quadratmeter im Bezirk Kufstein unbebaut

Von Wolfgang Otter

Wörgl, Kufstein – Das Angebot an Bauland erscheint mager, wenn man sich im Bezirk Kufstein umsieht. Anders bei einem Blick auf die Statistik: 4,8 Millionen Quadratmeter gewidmetes, nicht bebautes Bauland findet sich im Bezirk Kufstein, 35 Millionen Quadratmeter sind es in Tirol, so die Zahlen der Liste Fritz. Damit, so LA Markus Sint, sei der Wohnraum für Generationen gesichert. „Aber das Bauland muss mobilisiert werden“, erklärt Sint. Also verbaut. Am besten mit geförderten Wohnungen. Das Land Tirol hat im Raumordnungsgesetz auch den Passus verankert, dass jede Gemeinde ein Mindestausmaß an Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau vorzusehen habe. Das ist für Sint eindeutig zu schwammig. Er und seine Liste Fritz wollen diese Zahl auf mindestens zehn Prozent konkretisieren. Aber wichtig sei eben die Mobilisierung. Dazu sollten die Gemeinden die Raumordnung als Instrument verwenden und Vorbehaltsflächen auf dem gewidmeten Bauland ausweisen, dann müsste der Grundbesitzer reagieren, „weil ansonsten die Widmung nach zehn Jahren verfällt“. Eines steht für Sint aber fest: Er ist ein Freund des langsamen Wachstums, also müsse diese Mobilisierung über die Jahre hinweg geschehen.

In Wörgl würde die Zehn- Prozent-Quote bedeuten, dass rund 58.000 Qudratmeter für geförderten Wohnbau festgeschrieben werden. Immerhin können in Wörgl mit knapp 14.000 Einwohnern noch gewidmete 580.000 Quadrameter verbaut werden. Was das für die Einwohnerzahlen bedeutet, liegt auf der Hand – sie würden steil ansteigen. Zugleich müsste die Infrastruktur mit ausgebaut werden.

„Ja, wir haben einen Baulandüberhang“, sagt Bürgermeisterin Hedi Wechner. Der ginge auf den Flächenwidmungsplan von 1978 zurück. Zwar wurde und wird der Überhang weiterhin eingeschränkt. „Aber Forderungen sind rasch aufgestellt, die Umsetzung in der Praxis schaut dann oft anders aus“, sagt sie auf Anfrage der TT.

„Das Bauland ist vorhanden, aber es muss mobilisiert werden.“ Markus Sint (Liste Fritz ) - Foto TT / Rudy De Moor

Die Stadt Wörgl sei bereits dabei, mittels raumordnerischer Möglichkeiten wie Zeitzonen die Verbauung zu steuern und Flächen für den geförderten Wohnbau auszuweisen. Angesichts der Einwohnerzahlen habe man die finanzielle Herausforderung, Infrastruktur für mehr Personen vorzuhalten, als man Mittel bekomme, spricht Wechner die Bundesabgaben­ertragsanteile an.

In Kufstein stößt man mit dem Vorstoß für geförderten Wohnbau offene Türen auf. „Wir sind dabei, es umzusetzen. Es muss auch jetzt geschehen, weil wir noch Bauland haben“, sagt Bürgermeister Martin Krumschnabel. So versuche die Stadt, über die Vertragsraumordnung entsprechende Flächen zu sichern. „Und natürlich entstehen in der Südtiroler Siedlung noch bis zu 200 geförderte Wohnungen mehr“, verweist Krumschnabel auf das große Projekt der neuen Heimat Tirol (NHT).