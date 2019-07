Kopfschütteln über Abwerzger

Die Forderung von FPÖ-Chef Markus Abwerzger, dass in Ausnahmefällen die Öffentlichkeit von einer Sitzung für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung über einen Verhandlungsgegenstand auszuschließen sei, wenn es der Gemeinderat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder beschließe, löste gestern kollektives Kopfschütteln aus. „Offenbar kennt Abwerzge­r die Tiroler Gemeindeordnung nicht, ansonsten würde er nicht so einen Unsinn verzapfen“, betont Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf. All das stehe bereits so in der Gemeindeordnung.

„Das ist wieder ein populistischer Schnellschuss von der FPÖ. Wie man sieht, werden Bürgermeister ungerechtfertigt von der FPÖ angepatzt“, stellt ÖVP-Klubchef Jakob Wolf fest. (TT)