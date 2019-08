Zehn „Pilotgemeinden“ in Tirol rüsten sich für den Klimawandel

Innsbruck — In einem von der Landesregierung mit 114.000 Euro unterstützten Pilotprojekt haben zehn Tiroler Gemeinden bzw. Regionen vorausschauende Maßnahmen zur Klimawandelanpassung getroffen.

In Innsbruck, Arzl im Pitztal, Brixlegg, Galtür, Gnadenwald, Karrösten, Stams und Wörgl sowie in der Erlebnisregion Ried-Prutz-Pfunds und der Sonnenregion Hohe Tauern (mit Matrei, Prägraten und Virgen) wurden in den vergangenen Monaten umfassende Risiko- und Klimafolgeanalysen angefertigt. Zudem wurden bereits zahlreiche Anpassungsvorkehrungen erarbeitet. Begleitet haben den Prozess Experten von alpS, Energie Tirol und dem Klimabündnis Tirol.

Wiesenmonat in Pfunds

Einige Gemeinden arbeiten bereits erfolgreich an der Umsetzung der Maßnahmen. In der Erlebnisregion Ried, Prutz und Pfunds werden etwa naturnahe Erlebnisangebote in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und dem Tourismusverband angeboten. Dabei organisierte die Region den Wiesenmonat Juni mit insgesamt 35 Veranstaltungen im Zeichen der Nachhaltigkeit und Umwelt. Der Artenreichtum der alpinen Pflanzenwelt ist besonders im Frühsommer ein beeindruckendes Naturereignis.

Die Arbeitsgruppe zum Projekt Klimawandel aus der Gemeinde Pfunds mit Vizebürgermeister Peter Wille (mittig mit Plakat) und alpS Projektbetreuerin Hanna Krimm (ganz links). - alpS

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe mit dem Titel „JUNI.BLUAMA.ZEIT" konnten Besucher unter anderem die alte Sensenmähtechnik erlernen und Informationen zur Insekten- und Pflanzenbestimmung erhalten. Außerdem wurde es Interessierten ermöglicht, an Führungen und Workshops zum Thema teilzunehmen. Ziel dieser Maßnahmen ist die Förderung eines nachhaltigen und klimaschonenden Tourismus in der Region.

Felipe: Folgen des Klimawandels abschwächen

LH-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) freut sich, dass durch das Projekt das „nötige Bewusstsein für die Anpassung an den Klimawandel gestärkt wird". Das Schadenspotenzial könne so abgeschwächt und Chancen bestmöglich genutzt werden.

„Die Ergebnisse des Projekts belegen, dass es für Gemeinden unumgänglich ist, bei heutigen Entscheidungen und Investitionen die zu erwartenden Folgen des Klimawandels zu berücksichtigen, um teure Fehlentscheidungen zu vermeiden", erklärt Felipe in einer Aussendung. Ziel sei es den Wirtschaftsraum langfristig zu erhalten und die Lebensqualität gegenwärtiger und zukünftiger Generationen zu sichern. (TT.com)