Land und Bund wollen Klarheit: Kommission prüft Seefelder WM-Kosten

Innsbruck – Eigentlich sollte das Thema längst abgehakt sein, doch in den vergangenen Wochen kochte es erst richtig hoch. Die Rede ist von den Investitionskosten in die Infrastruktur für die Nordische Ski-WM Ende Februar in Seefeld. Die Weltmeisterschaft war mit 200.000 Besuchern ein großer Erfolg, doch das festgelegte Budget von 28 Mio. Euro wurde um 2,7 Millionen Euro überschritten. Die vom Seefelder Organisationskomitee angeforderten Nachweise für die zusätzlichen Aufwendungen konnten Land und Bund so nicht nachvollziehen, offenbar soll auch mit unterschiedlichen Summen operiert worden sein.

Auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung bestätigt Sportreferent und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP), dass aktuell Nägel mit Köpfen gemacht würden. Und das hat es in sich. Denn eine Expertengruppe der Hochbauabteilung des Landes prüft jetzt vor Ort in der WM-Gemeinde alle Bauten, die im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft vom Organisationskomitee angeführt wurden. „Dann werden wir wissen, welche Mehrkosten tatsächlich dem WM-Budget zugerechnet werden können und welche nicht“, begründet Geisler diese Vorgangsweise.

Danach dürften sich Gemeinde, Land und Bund noch einmal zusammensetzen, um über die Aufteilung der Kosten zu verhandeln. Der Bericht der Expertenkommission soll Ende nächster Woche vorliegen. Am Geld soll es nicht scheitern, wie es heißt. Aber Land und Bund wollen nur für die ursächlich mit der Weltmeisterschaft zusammenhängenden Aufwendungen aufkommen. Ursprünglich stand ein Aufteilungsschlüssel von jeweils 40 Prozent Bund und Land sowie 20 Prozent Seefeld im Raum. Ausgaben, die lediglich die kommunale Infrastruktur betreffen, muss Seefeld allerdings selbst berappen.

Das Verhältnis mit Seefelds Bürgermeister Werner Frießer soll derzeit ziemlich angespannt sein, weil sieben Monate nach der WM noch immer über die Kosten diskutiert wird. Schließlich schwankten schon nach dem Zuschlag für die Weltmeisterschaft die Kostenschätzungen: Im Jahr 2014 wurden 16,5 Millionen Euro veranschlagt, im Juli des Vorjahres 27,9 Millionen Euro. Am Beispiel der WM in Seefeld und der Radweltmeisterschaft 2018 in Innsbruck fordert der Landesrechnungshof, dass Tirol die „finanzielle Organisation“ von Großveranstaltungen grundlegend ändern muss. Ziel sollten von Anfang an realistische WM-Budgets sein. (pn)