Überraschender Rücktritt in VP, Fahrverbote auch im Winter geplant

Überraschender Rücktritt in der Tiroler Volkspartei: Nach sechs Jahren im Landtag zieht sich Kathrin Kaltenhauser (36) aus der Politik zurück. Für sie rückt der Schwazer Vizebürgermeister Martin Wex nach. „Durch die Geburt meines Sohnes im März und die Bewirtschaftung eines großen landwirtschaftlichen und touristischen Betriebs gemeinsam mit meinem Partner haben sich die Prioritäten in meinem Leben verändert“, begründet Kaltenhauser ihren Rückzug. Als ihr Nachfolger als ÖVP-Bezirksparteiobmann von Schwaz dürfte sich jetzt wohl LA Dominik Mainusch in Stellung bringen.

Bei ihrer Klubklausur in Ebbs hat sich die ÖVP am Dienstag einmal mehr auf einen „Masterplan Wasserstoff“ eingeschworen. Mit dem Landesenergieversorger Tiwag habe Tirol die perfekten Voraussetzungen, um Vorzeigeland für Wasserstoff in ganz Europa zu werden, erklärte Parteichef und LH Günther Platter.

Die Landesregierung beschloss gestern, dass auch in den Wintermonaten Fahrverbote für das niederrangige Straßennetz erlassen werden, um einen Verkehrskollaps in den Gemeinden entlang der Transitachsen zu vermeiden. Seit Juni wurden übrigens 20.000 Lenker bei Kontrollen der Durchfahrtsverbote zurückgewiesen. Mit 13.000 haben die Exekutive bzw. die Straßenaufsichtsorgane im Bezirk Reutte die meisten Autofahrer angehalten, gefolgt von Innsbruck-Land mit 5500 und Kufstein mit 1500.

Die von der Landesregierung gestern beschlossenen K.-o.-Kriterien für die Unterstützung von Sportevents durch das Land bezeichnet FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger als sinnvoll: „Derartige Vergabekriterien wären schon längst sinnvoll gewesen, wie die Vergangenheit gezeigt hat.“ Ungeplante Mehrkosten seien nicht nur eine schlechte Werbung für den Sport und die Destinationen, sondern auch eine Belastung für die vielen Helfer und Freiwilligen, sagt SPÖ-Sportsprecher Benedikt Lentsch. „Der negative Nachgeschmack durch die Mehrkosten schadet allen und belastet die am meisten, die sich aus Liebe zum Sport engagieren.“ Er sei deshalb froh, dass sich Sportreferent LHStv. Josef Geisler (ÖVP) jetzt dieser Thematik annehme und den Vorschlägen des Landesrechnungshofes nachkomme. (pn)