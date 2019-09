25 Jahre Transitforum Tirol: Bürgerrechte in Zeiten des Lärms

Von Michaela S. Paulmichl

Vomp – Der Lkw-Verkehr über den Brenner ist aufs Dreifache angestiegen, doch wer behauptet, die Arbeit des Transitforums hätte in all den Jahren nichts gebracht, wird von dessen Obmann eines Besseren belehrt: „Wer sagt, wir haben nichts erreicht, gehört zu jenen, die hinter einer Lärmschutzwand wohnen. Es war keine einzige Sekunde, keine Stunde, kein Tag umsonst.“ Die Einhausung in Schönberg oder Innsbruck und etliche andere Projekte, „bei denen es hieß, das bringen wir nicht durch oder jetzt sind wir verrückt geworden wie bei der Autobahn-Blockade“, sind auf den Einsatz des „Vereins zum Schutz des Lebensraumes in der Alpenregion“ zurückzuführen. „Weil wir nie aufgegeben haben“, sagt Gurgiser.