Diskussionen um Reha-Erweiterung am Kitzbüheler Gesundheitshügel

Doppelte Spitze fixiert

Im vertraulichen Teil der Kitzbüheler Gemeinderatssitzung wurde am Montagabend eine wichtige Entscheidung für die Stadtwerke getroffen. In Zukunft soll eine Doppelspitze das städtische Unternehmen leiten. Nach der Pensionierung von Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger (VP) hat im Jahr 2014 Andreas Kronberger die Geschäftsführung übernommen, nun bekommt er mit Jörg Kickenweitz einen zweiten Geschäftsführer zur Seite gestellt. Kickenweitz wechselt von der Bergbahn Kitzbühel in den städtischen Betrieb. Bei der Bergbahn hatte er die Leitung des Marketings über. Bürgermeister Klaus Winkler (VP) bestätigte auf Anfrage der TT die Bestellung von Kickenweitz. Die Anforderungen hätten sich verändert, deshalb nun die Doppelspitze, wobei Kronberger für den Bereich IT und Technik zuständig sein wird und Kickenweitz für die Organisation und das Marketing. (aha)