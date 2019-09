Wörgler Zentrum soll per Video überwacht werden

Von Jasmine Hrdina

Wörgl – Als „filmreife Szenen“ bezeichneten Kommentatoren in den sozialen Netzwerken zwei Vorfälle von Messerstechereien, die sich unlängst in Wörgl ereigneten. Geht es nach der Bürgerliste Wörgler Volkspartei, dem Team Wörgl und der Jungen Wörgler Liste, könnten Delikte wie diese wie auch Vandalenakte künftig tatsächlich auf Bild gebannt werden. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend stellten die drei Fraktionen gemeinsam einen Antrag auf Einführung eines Videoüberwachungssystems im Bereich Bahnhofstraße und Bahnhofsvorplatz.